Spese per il cinema, lettera bis a Todde: «Un milione di buco» 

Sardegna Film commission, la Fondazione regionale che promuove il cinema e l’audiovisivo, ha bisogno di soldi. C’è una nuova lettera – la seconda da maggio – inviata alla presidente Alessandra Todde e all’assessora alla Cultura, Ilaria Portas. Perché «pare confermato – ha scritto Michela Pirrigheddu, la vicepresidente del Cda nonché legale rappresentante della Fondazione – il deficit di bilancio da un milione di euro». Da qui la richiesta di una ricapitalizzazione per mettere una pezza al presunto buco. I conti che sembrano non tornare sono del 2023, sotto la direzione di Nevina Satta, uscita di scena a fine febbraio.

La situazione

È ormai una storia finanziaria a puntate, quella della Film commission, diventata a maggio anche esposto in Procura, in cui la stessa Pirrigheddu ha trasferito alla magistratura le presunte anomalie che la direttrice facente funzioni, Susanna Tornesello, ha rilevato sulla gestione di Satta. Tant’è: è quasi metà luglio e il bilancio della Fondazione non è ancora approvato perché troppo il lavoro arretrato, ha denunciato Pirrigheddu. La lettera è stata inviata pure ai capigruppo del Consiglio regionale. E per la prima volta sulla Film commission si allunga anche l’ombra della «condotta anti-sindacale», documentata con le lettere spedite a Satta dalle organizzazioni dei lavoratori.

I nodi

Sulle spese della Fondazione, all’ex direttrice Satta, prima che lasciasse a febbraio, fu «espressamente chiesta la chiusura delle rendicontazioni sui progetti terminati e/o relativi alle attività 2023». Ma «la dottoressa le ha lasciate aperte», scrive Pirrigheddu. Non solo: nel frattempo non è stato confermato il contratto di collaborazione alla commercialista di fiducia di Satta, Elena Sacchetti, studio a Sassari, perché «aveva già ricevuto troppe proroghe», e il professionista venuto dopo si è trovato in mano una lunghissima lista di «conti sospesi». Si tratta di decine e decine di spese sostenute dalla Fondazione «ma non imputate sull’esercizio di competenza, in spregio ai criteri di contabilità». Anche a questo faldone la vicepresidente del Cda lega il buco di bilancio da un milione, un profondo rosso che per Pirrigheddu deriva «in parte da una sovrastima dei crediti e in parte da una errata imputazione dei conti».

L’annotazione

La parte di lettera dedicata ai «conti sospesi» è il cuore della denuncia. Nella missiva si parla di «palese violazione del criterio della competenza economica» nonché quelli da seguire per la redazione del bilancio». Il riferimento è all’articolo 2423 del Codice civile, secondo cui «il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società» oltre che «il risultato economico». Invece, «nel caso di specie si operava una costante postergazione dei costi, al fine di non mostrare agli amministratori il reale risultato dell’esercizio». Dal 1° marzo a oggi, Tornesello ha dovuto rendicontare da sola già 4.012.373,57 euro, «una complessa attività di verifica» che non solo non è finita, ma è necessaria per approvare il bilancio 2023 e pagare i fornitori.

Il clima interno

Stando alla memoria della Cisl Sardegna, a cui a più riprese venne chiesto l’intervento da parte dei lavoratori della Fondazione, nella lista delle «condotte anti-sindacali» attribuite alla gestione Satta ci sono «demansionamento rispetto alla professionalità», «svuotamento delle mansioni«, «divieto di contatto dei dipendenti con il consulente del lavoro», «disparità di trattamento in materia di straordinari», «smart working forzato e prolungato nel tempo», «trasloco intempestivo delle postazioni di lavoro in una sede non ancora idonea». Adesso viene fuori che la Cisl «provava da aprile 2023, con note ufficiali inviate via Pec, a trattare con l’allora direttrice Satta per «ripristinare corrette relazioni sindacali. Ma con rammarico constatiamo che le nostre istanze non hanno ricevuto risposta».

L’attesa

Satta, dal canto suo, si è detta sempre «certa del proprio operato» e ha bollato come «proiezione volutamente parziale» l’ammanco da un milione di euro nelle casse della Fondazione. A maggio, prima che la notizia dell’esposto contro l’ex direttrice facesse il giro della Regione, in ambienti politici si parlava di un possibile “regalo” del Campo largo a Satta con un nuovo ingaggio (serve una delibera di Giunta). Un’ipotesi che certamente perde di peso, vista la situazione finanziaria andata delineandosi nella Fondazione. La palla, in ogni caso, è in mano a Todde e Portas, cui spetterà trovare i soldi per salvare la Film commission.

