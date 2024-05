Spese per il cinema: esposto in Procura sul bilancio del 2023 

Una guerra amministrativa da dodici allegati. Più una segnalazione. Un faldone carico di spese fatte e presunti debiti. Il 15 maggio è stato mandato alla presidente Alessandra Todde e all’assessora alla Cultura, Ilaria Portas; da ieri gli stessi documenti sono diventati un doppio esposto, alla Procura della Repubblica e a quella della Corte dei conti. Il casus belli riguarda la Sardegna Film commission, la Fondazione che si occupa di promuovere il cinema e l’audiovisivo. Tra gennaio e febbraio c’è stato un valzer di manager, a filo con il Consuntivo 2023 da approvare, lì dove affonda lo scontro a colpi di carte. Adesso anche bollate.

Lo scenario

L'approvazione del Consuntivo, in base all'articolo 10 dello Statuto interno alla Fondazione, spetta al Cda. Dal 23 gennaio, lo guida Michela Pirrigheddu, formalmente vicepresidente, ma diventata la numero uno, e quindi la legale rappresentante dell’ente, dopo le dimissioni di Gianluca Aste, avvenute il giorno precedente. La direttrice (facente funzioni) è invece Susanna Tornesello, dipendente a tempo indeterminato della Sardegna Film commission e a cui il 29 febbraio sono state affidate “le mansioni superiori” dopo l'uscita di scena di Nevina Satta, ventiquattro ore prima.

La segnalazione

Per «elaborare e predisporre il bilancio», l'11 aprile 2024 Tornesello scrive a Pirrigheddu. La aggiorna sul metodo di lavoro. E segnala «una situazione che parrebbe di sofferenza economica per la Fondazione, determinata dalla scarsa liquidità di cassa». Tornesello, sempre sulla gestione Satta, aggiunge: «Alla data odierna, l’importo disponibile sul conto corrente della Fondazione è pari a 99.293,10 euro. Alla data del 5 aprile risultano 192 richieste di pagamenti arretrati». Nella missiva a Todde e Portas, la vicepresidente riporta fedelmente il contenuto della relazione firmata da Tornesello e quantifica in «950mila euro il debito presunto». Quindi alla Regione, socio unico della Fondazione, viene chiesto di «valutare la possibilità di un intervento finanziario di un milione», da erogare come «contributo straordinario», al fine di «risanare il deficit, pagare i fornitori e ristabilire l'equilibrio economico».

L’uscente

Nevina Satta, a domanda precisa sulla relazione di Tornesello, risponde che «i numeri riportati» sono «ben differenti da quelli approvati nei bilanci approvati all'unanimità del Cda». E quando le si fa notare che tutto ruota sul 2023, la sua ultima annualità finanziaria da direttrice e non c'è alcun consuntivo approvato, osserva: «Nel corso della mia direzione, la gestione economica è stata sempre trasparente e improntata a legalità. Sono assolutamente certa del mio operato, sempre coerente con gli anni precedenti, con modalità già oggetto di approvazione del Cda». Satta dice infine che «i numeri devono essere letti nella loro interezza e non con proiezioni parziali e volutamente frammentarie e suggestive, tali da cagionare gravi danni alla mia professionalità».

I documenti

Alla Film commission la trasparenza è stata un tema caldo. Uno dei dodici allegati agli esposti riguarda una nota di Anac, l'Autorità nazionale dell'anticorruzione che il 6 marzo scorso annuncia «l'avvio di un procedimento sanzionatorio». Si legge: «Nel corso di verifiche d'ufficio svolte in data 15 febbraio e 28 febbraio, codesta Autorità riscontra nel sito istituzionale della Fondazione la sussistenza di violazioni alle norme in materia di prevenzione della corruzione». In particolare, viene indicata la «mancata adozione del Ptpc», il Piano triennale di prevenzione, che include gli obblighi della trasparenza. Il rilievo viene mosso sia sul 2022-2024 che relativamente al 2024-2026. La responsabile del settore era la stessa Satta. Su questo fronte, contro l’ex direttrice intervenne pure Aste, che il 30 giugno 2023 firmò insieme al Cda la proroga della manager sino al 28 febbraio 2024. In un documento del 15 gennaio, l’allora presidente (dimissionario da lì a qualche giorno) chiede a Satta di «adempiere alle richieste che ho ripetutamente avanzato».

L’assessora

Alla Film commission completano il Cda i consiglieri Alessandro Cadoni, Giorgio Ariu ed Elisabetta Mocci, tutti nominati dal centrodestra, compreso Aste. L'assessorato alla Cultura, da cui la Fondazione dipende, era guidato da Andrea Biancareddu. Dal 9 aprile gli uffici sono in mano a Portas. L’esponente della Giunta fa sapere alcune cose: «Le carte della Film commission sono alla nostra attenzione. Io ringrazio l’assessorato, l’attuale direttrice e quella uscente. La situazione è delicata e non mi addentro. Posso dire che la Fondazione si trova al momento in una situazione di transizione: tutti siamo impegnati perché venga riportata al suo massimo splendore nella promozione del cinema sardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA