Spese mediche e rimborsi col 5 per mille 

È stato pubblicato l’elenco dei beneficiari del contributo per le spese mediche, visite specialistiche e accertamenti sanitari. La misura, finanziata con i fondi del 5 per mille devoluti al Comune, è riservata alle famiglie a basso reddito residenti in città, prevede il rimborso parziale delle spese sostenute da gennaio al 31 ottobre. Il rimborso delle spese è pari al 60%, in misura non superiore a 300 euro. Sono state ammesse 51 istanze, escluse 35.

«Le risorse del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche vengono utilizzate per finanziare interventi nell’ambito sociale – ricorda il sindaco, Massimiliano Sanna – Il fondo che abbiamo costituito può sostenere quelle famiglie che hanno particolare difficoltà a soddisfare le proprie necessità. Ringraziamo i cittadini che hanno destinato al Comune la propria quota del 5 per mille».

L’assessora ai Servizi sociali, Carmen Murru, sottolinea che «la quota del 5 per mille destinata al Comune è di 7.115 euro. Viste le richieste ai servizi sociali, anche questa misura può risultare preziosa per fronteggiare situazioni di necessità». Le domande di chiarimenti e le osservazioni vanno presentate all’ufficio Protocollo o inviate alla mail istituzionale@pec.comune.oristano.it fino alle 23.59 di venerdì 27. ( m.g. )

