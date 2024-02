Spese elettorali non dichiarate, interrogazione 

Sul sito istituzionale del Comune alla voce “spese elettorali”, riferite al 2019, anno in cui Paolo Truzzu è stato eletto sindaco, c’è scritto in corsivo «non disponibile». Eppure, dice Matteo Massa, capogruppo dei Progressisti, primo firmatario di un’interrogazione sul tema, «il Comune è tenuto a pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, diversi documenti tra cui una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale. Considerato che sul sito del Comune di Cagliari non è presente alcuna dichiarazione del sindaco concernente le spese sostenute per la campagna elettorale, ho presentato una interrogazione proprio per sapere i motivi della mancata ottemperanza agli obblighi di trasparenza prescritti per quanto riguarda le spese elettorali del sindaco e conoscere da quanto tempo si protrae questa condizione».

Non è la prima volta che il capogruppo dei Progressisti si occupa della vicenda. «Già l’8 giugno del 2022», dice, «con mail indirizzata all’ufficio del Gabinetto del sindaco e alla presidenza del Consiglio ho chiesto se fosse previsto l’aggiornamento dell’amministrazione trasparente con l’inserimento delle spese elettorali del sindaco».

