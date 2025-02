Spese elettorali, giro di vite 

A Nuoro, in vista delle amministrative che si terranno in aprile è caccia al nome del prossimo candidato sindaco, ma da ieri anche al preventivo per le spese elettorali, obbligatorio per tutte le liste. Sarà l’effetto “Decadenza Todde” che oltre aver scosso tutte le Corti d’appello delle altre Regioni, con controlli più stringenti sulle spese elettorali, ha portato il commissario comunale di Nuoro, Giovanni Pirisi, ad integrare il regolamento del consiglio comunale con quanto previsto dallo Statuto, aggiungendo un nuovo articolo.

Nuova scadenza

Il preventivo delle spese elettorali dev’essere depositato insieme alle liste elettorali, ma poi il rendiconto delle spese va pubblicato sull’albo pretorio del Comune entro 30 giorni dalla proclamazione. A stabilirlo era già lo Statuto comunale, norma non contemplata dal regolamento del consiglio approvato nel 2022 con 76 articoli e integrato in tutta fretta due giorni fa con l’articolo 77 che recita: “Spese per le campagne elettorali”, le liste che hanno avuto candidati eletti e coloro che sono stati candidati alla carica di Sindaco e che sono stati eletti, sono tenuti a presentare il rendiconto delle spese entro trenta giorni dall’atto della proclamazione degli eletti; Il rendiconto delle spese viene affisso all’albo pretorio per 30 giorni consecutivi; il segretario generale dell’Ente vigila sugli adempimenti preventivi riguardanti le spese per le campagne elettorali di cui all’articolo 31 dello Statuto e a quelle di rendicontazione riportate nel presente articolo».

Terzo polo

Pochi giorni fa la decisione di indicare il parlamentare Emiliano Fenu come candidato del Campo largo (è attesa l’ufficialità), decisione che oltre a far perdere a Nuoro un deputato in favore di Sassari, potrebbe spingere alla nascita di un terzo polo. Lisetta Bidoni ha già lasciato il tavolo, ma anche altri partiti non sarebbero contenti e pronti a condensarsi attorno ad un’alternativa nuova, come Liberu e Rifondazione. Magari Psd’Az. Chi vede i Progressisti pronti dare vita a questa realtà, col segretario cittadino Fabrizio Beccu, è smentito: «Ci siamo già confrontati al nostro interno sui temi. Università, treno, cultura, Ortobene, biblioteca. Ci farà piacere confrontarci al tavolo sulle cose, dove porteremo il nostro contributo». Il tavolo è quello del Campo largo, dopo tante divisioni una mano tesa.

