Spese e debiti mai pagati, botta e risposta in Consiglio 

Polemica in Aula a Boroneddu per il rendiconto di gestione. La capogruppo di minoranza, Maria Giovanna Salaris, ha chiesto conto di 5 liquidazioni avvenute domenica 31 dicembre 2023, senza che ci fosse un precedente impegno di spesa: «Se una determina non è firmata come può essere liquidata? Qualcuno l’ha fatto il 31 dicembre e poi tutto è stato firmato digitalmente il 13 marzo 2024». Una vicenda sulla quale è stato presentato anche un esposto. «Abbiamo fatto una ricerca degli atti ed è saltato fuori che il creatore dei file era un certo Luca», ha incalzato la Salaris. «Sta mettendo la maggioranza in guardia da cosa? Sono informato di tutto», la replica del sindaco, Angelo Mele. Sulle variazioni Mele ha chiarito che si è deciso di acquistare giochi per il parco con i 15mila euro concessi tempo fa dall’Unione e mai spesi. Al centro del dibattito anche 27mila euro per mancati versamenti erariali per i quali il Comune ha subito un pignoramento dall’Agenzia delle entrate. «Sono debiti non pagati dal 2015 ad oggi per fatti non attribuibili a questa Amministrazione. Con la variazione stiamo prevedendo 50mila euro: non passa giorno in cui non arrivino richieste di pagamenti», ha detto Mele. La Salaris ha chiesto se il Comune si fosse costituito in giudizio e la risposta è stata negativa. Ha poi aggiunto: «È stata chiesta la rottamazione? Avete verificato che tutto sia dovuto e che non siano cose già pagate?». «Troppo facile fare debiti e poi lasciare che gli paghino gli altri», ha detto il sindaco riferendosi alla precedente amministrazione. ( a. o. )

