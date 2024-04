Spese, altolà della Corte dei conti 

Nel giorno in cui la Giunta annuncia di aver azzerato il disavanzo che a fine 2022 risultava pari a 2 milioni 660mila euro, la Corte dei conti trova qualcosa da dire e da chiedere al Comune sui rendiconti degli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021. Quindi precedente al 2022, ultima tappa della Giunta Sanna prima di arrivare, dopo 10 anni, al capolinea del fine debito. La Corte chiude il controllo «riservandosi ulteriori verifiche; segnalate le irregolarità e criticità, invita il Comune a fornire chiarimenti entro il 10 giugno sugli aspetti analizzati».

Le criticità

I punti da chiarire sono diversi e non di poco conto. La Corte chiede di conoscere l’effettiva giacenza della cassa al 31 dicembre 2020 a seguito della riscontrata incongruenza tra il valore della cassa “non reintegrata”. Non solo, la Corte a proposito del “mancato reintegro” chiede di conoscere «le dinamiche che sottintendono al perdurare di tale criticità, tenuto conto che nel corso del 2020 è stata anche utilizzata un’anticipazione di tesoreria di 801mila 125,37 euro e nel 2021 la giacenza di cassa libera risulta dello 0,45 per cento rispetto al fondo cassa finale». Segue la raccomandazione per evitare situazioni di tensione nei flussi di cassa «che portano a fare continuo ricorso all’utilizzo delle risorse vincolate per cassa e all’accensione di anticipazioni di tesoreria». Dicasi, affanno finanziario. Nel 2019 il Comune ha utilizzato 3,2 milioni di risorse vincolate senza riuscire a reintegrarle entro la fine dell’anno; nel 2020 la parte da reintegrare era di 2,1 milioni di euro e così nel 2021 il fondo di cassa libero si era ridotto a 58.734 euro, pari allo 0,45 per cento del fondo cassa finale. I fondi possono essere utilizzati ma vanno prontamente ricostituiti, questo dice la legge e questo rimarca la Corte dei Conti. Inoltre sia nel 2019 che nel 2020 il Comune non ha rispettato l’equilibrio di bilancio; lo stesso è avvenuto nel 2021 nonostante un miglioramento rispetto al valore rilevato nel 2020. Per i tre anni presi in esame il Comune ha rispettato l’equilibrio di competenza (differenza tra incassi e pagamenti imputati agli esercizi) ma non l’equilibrio di bilancio, ovvero: le uscite devono essere minori delle entrate. Per quanto riguarda la “cassa” la Corte dei conti sottolinea che il ripetersi del ricorso alle risorse vincolate per cassa segnalano «l’evidente criticità nella gestione dei flussi di cassa». Se i pagamenti e gli incassi non vanno di pari passo, i conti zoppicano.

RIPRODUZIONE RISERVATA