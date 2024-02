Spese al Gal Shardana, assolto il consulente aziendale 

Nessun peculato né utilizzo illecito di fondi pubblici. Dopo otto anni si chiude un ramo della vicenda giudiziaria sulle spese del Gal terre Shardana che, tra gli altri, aveva coinvolto anche Maurizio Cucchiara, di Carbonia: il consulente aziendale è stato assolto con formula piena dalla Corte d’Appello di Cagliari che ha ribaltato il verdetto dei giudici di Oristano. Già in primo grado Cucchiara, assistito dall’avvocata Debora Urru, ha sempre evidenziato che al gal c'erano due gestioni: una pubblica e una privata. E alla fine era stato assolto per 77 su 78 capi di imputazione; era rimasto in piedi un capo riguardante un pagamento di 5mila euro che, secondo i giudici, era stato effettuato con soldi pubblici. Da qui la condanna a 3 anni e due mesi. La Corte d’Appello ha derubricato il fatto, sostenendo che l’operazione era stata effettuata con fondi privati: Cucchiara è stato assolto.

Con questa sentenza si è chiusa una vicenda giudiziaria durata 8 anni, che ha pesato sulle persone coinvolte oggi risultate estranee ai reati contestati. In primo grado l'unica assoluzione era arrivata per la consulente Tiziana Tirelli, erano stati condannati ex presidente Antonello Solinas, la moglie Monica Deias e il geometra Valentino Brunzu. L'accusa aveva contestato le spese del Gal dal 2007 al 2013: fondi pubblici sarebbero stati utilizzati per scopi diversi da quelli previsti. ( v.p. )

