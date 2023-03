Spesa sospesa per aiutare i poveri 

Un aiuto concreto a chi si trova in situazioni di difficoltà economica. Così a San Gavino è partita da qualche giorno l’iniziativa la spesa sospesa. In diversi esercizi commerciali del paese sono stati sistemati dei carrelli dedicati dove è possibile depositare beni di prima necessità che saranno poi consegnati alla Caritas interparrocchiale di San Gavino, guidata dal sacerdote Don Mario Meloni e dagli altri due parroci don Elvio Tuveri e don Pierangelo Zedda, che provvede alla distribuzione dei beni alle famiglie in difficoltà con l’aiuto dei volontari del gruppo Cittadini Attivi San Gavino

I volontari

«I volontari ritireranno i beni alimentari nei supermercati - dice Antonella Matzeu – siamo partiti con la spesa sospesa nel periodo del covid-19 nel 2020 e come volontari andiamo a recuperare i beni di prima necessità che poi vengono distribuiti alla gente per il tramite della Caritas. Ci autofinanziamo per aiutare gli altri in questo periodo di forte crisi in cui si fa fatica anche a fare la spesa: così chi compra due pacchi di pasta ne lascia magari uno nel carrello che abbiamo messo nei diversi supermercati. Tanti piccoli gesti aiutano a costruire rete ed è capitato di trovare anche delle uova di Pasqua per i bambini delle famiglie in difficoltà, ma anche prodotti di igiene personale e di pulizia per la Caritas».

Cittadini Attivi

Sulla stessa linea Luca Vaccargiu, referente del gruppo Cittadini Attivi: «Stiamo portando avanti da diversi anni quest’importante iniziativa che andrà avanti fino al 16 aprile. È possibile lasciare i beni acquistati nei carrelli dedicati e anche fare una piccola offerta da depositare nei salvadanai dei negozi che aderiscono alla spesa sospesa. Quest’anno segue in prima persona don Mario Meloni e sono tanti i volontari che si impegnano ogni giorno». Tanti commercianti hanno dato l’adesione come il fruttivendolo Marco Muscas: «Stiamo vivendo un brutto periodo di crisi economica: la gente non ha soldi e anche nel centro storico il nostro settore è fermo. Con questa iniziativa cerchiamo di aiutare chi ha bisogno».