Spesa solidale e vecchi occhiali in dono 

Tante iniziative di solidarietà a San Gavino per aiutare le persone in difficoltà. La Caritas interparrocchiale ha avviato l’iniziativa della sos-spesa in vista del Natale solidale, con l’obiettivo di supportare le famiglie bisognose. «Durante questo periodo – spiegano i volontari – troverete dei carrelli vicino alle casse dei negozi che hanno aderito all’iniziativa nei quali sarà possibile lasciare beni di prima necessità. Inoltre, in tante attività sangavinesi ci sarà anche il salvadanaio solidale. Ringraziamo chi vorrà contribuire: ogni piccolo gesto può fare una grande differenza per chi attraversa momenti e situazioni difficili». I beni offerti saranno ritirati ogni giorno dai volontari del gruppo Cittadini Attivi, coordinati da Luca Vaccargiu.

La campagna

Intanto, un aiuto concreto per le persone che hanno difficoltà visive e che non hanno la possibilità di comprare un paio di nuovi occhiali arriva dai Lions Club del Medio Campidano, che anche quest’anno riprende la raccolta di occhiali usati da donare. Questi saranno poi inviati al centro di raccolta Lions di Chivasso in Piemonte per la sanificazione e classificazione. Spiega il sociologo Antonio Contu che porta avanti questo impegno da tempo: «Verranno distribuiti dai volontari Lions. Questo progetto è possibile grazie all’impegno dei tantissimi italiani che donano i loro occhiali da vista». È possibile consegnare gli occhiali a San Gavino nelle farmacie Santa Teresa di via Dante, Cuccu e Valenti in via Roma, Perrier in via Rinascita, in via Convento dall’associazione Anziani Sempre Giovani, alla Delegazione Aci in via Umberto 38, da Francesca e Cinzia via Trento, La Flora in via Torino 54; Antichi Rimedi via Roma 2; Studio di Fisioterapia Via Roma 180. A Villacidro nella Casa della Salute Via Guido Rossa; Ottico Deidda via Nazionale 161. A Sanluri da Vision Ottica in via Carlo Felice. A Sant’Antioco nella sede Avis in piazza Italia, 16. ( g. pit. )

