Spesa solidale al mercato di Sant’Elia Domani la chiusura: «Un colpo per il rione» 

Domani sarà l’ultimo giorno di lavoro, poi il mercato civico di Sant’Elia chiuderà definitivamente. Ieri mattina le consigliere comunali, Stefania Loi e Alessandra Zedda, hanno incontrato i commercianti ancora presenti per manifestare la loro solidarietà e il rammarico «per una chiusura che penalizza la città».

Le consigliere hanno ribadito la contrarietà alla chiusura: «Una scelta che riteniamo profondamente sbagliata: il mercato non è solo un luogo di vendita, ma un presidio sociale ed economico per l’intero quartiere e per Cagliari». Ieri si sono presentate nella struttura insieme al comitato San Bartolomeo, partecipando all’iniziativa solidale a sostegno degli ultimi box ancora attivi. Una manifestazione a sostegno dei commercianti: chi ha aderito ha fatto la spesa per portare una vicinanza concreta agli operatori, improvvisamente privati del loro spazio di lavoro.

«Durante la visita», fanno sapere Loi e Zedda, «abbiamo documentato lo stato di abbandono in cui il mercato è stato lasciato: una decadenza che ne ha accelerato la fine.Continueremo a chiedere progetti che restituiscano al quartiere un presidio vitale di socialità ed economia».

RIPRODUZIONE RISERVATA