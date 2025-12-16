Spesa gratis in cambio di un aiuto, nasce il polo della solidarietà 

Non solo l’Armadio del povero. Presto le famiglie bisognose della città avranno a disposizione una sorta di market dove fare la spesa, senza però passare alla fine dalla cassa.

Al servizio gestito dai vincenziani in via Montenegro – dove ogni giorno decine di persone accorrono per ritirare abbigliamento, scarpe e biancheria – è pronto a affiancarsi il “Polo della solidarietà” realizzato nei locali dati in comodato d’uso della Comunità missionaria di Villaregia in via Irlanda a Pitz’e Serra.

Il nuovo servizio

Un emporio solidale dove le persone in difficoltà potranno trovare alimentari, abbigliamento, strumenti ortopedici e sanitari, sul modello di altre realtà simili presenti a Sassari e Oristano e in altre importanti città italiane. Nel “polo” cittadino inoltre, la moneta di scambio, per chi potrà e vorrà, sarà un sistema virtuoso recuperato dalla tradizione di solidarietà: “s’aggiudu torrau”.

Il servizio, inserito nei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune, è frutto di un protocollo di intesa delle associazioni e del terzo settore: dall'associazione “Domu Mia - amici di Sant'Egidio” e poi “il Lato B aps”, “Caritas Diocesana sezione di Quartu”, “Consiglio Centrale delle Conferenze Vincenziane”, “Anteas Quartu”, “Domus de Luna”, “Asnet Quartu”, “Avis Quartu” a cui si è aggiunta recentemente anche “l'Anmic”, tutte iscritte alla Consulta delle associazioni.

«Il servizio di distribuzione abiti e generi alimentari», spiega il presidente della Consulta Alessandro Passera, «è già gestito dai vincenziani nelle varie parrocchie, noi abbiamo voluto affiancare un punto unico, in cui tutti possano venire a ritirare. La formula della moneta di scambio che ci teniamo a introdurre è un sistema in cui una persona ti fa un favore e tu lo restituisci in qualche modo. Ad esempio se fai la spesa e non puoi pagare, puoi fare qualcosa in cambio come dedicare un’ora del tuo tempo ad altri che hanno bisogno». Il Polo della solidarietà aprirà le porte i primi mesi dell’anno prossimo. «Sicuramente entro la prossima primavera. Inizieranno adesso i lavori nei locali».

Tra le associazioni coinvolte c’è anche Anteas. «Strutture come questa sono indispensabili» dice la presidente Doriana Loddo, «noi nella nostra sede in via Rossi Vitelli siamo operativi tutti i giorni con il Banco alimentare con la frutta e verdura e seguiamo circa 100 persone. Purtroppo molti sono in difficoltà».

In campo

L’iniziativa va ad aggiungersi a tutti i servizi portati avanti dal Comune, dai vincenziani e dalle parrocchie. E proprio al Polo della solidarietà sono stati devoluti i 2000 euro raccolti dall’associazione “Sette note e più” con il mercatino solidale natalizio a Sa dom’e Farra. Nei giorni scorsi la consegna dell’assegno nei locali che ospiteranno l’emporio.

