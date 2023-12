«Spesa eccessiva in un momento  difficile per la città»  

Si cerca di giocare al ribasso, ma la spesa preventivata è di circa 700mila euro, tra risorse comunali e regionali. Tanto potrebbe costare Marco Mengoni a Capodanno. Più di Blanco, aggiudicato nello scorso Capodanno per 500mila euro. «Una spesa folle e inaccettabile», secondo il consigliere del Pd Fabrizio Marcello. «Non sono sicuramente contrario ai festeggiamenti, ma utilizzare 700mila euro per organizzare il Capodanno in un momento così difficile per la città, con i commercianti messi in ginocchio e costretti a chiudere per tutti i cantieri in ritardo, non è tollerabile», commenta.

«L’ho detto anche in Aula: sarebbe stato più sensato organizzare un Capodanno diffuso in tutti i quartieri, dignitoso anche senza la presenza di grandi artisti. Un format che in passato ha dimostrato di funzionare», osserva. «Con 250mila euro si sarebbe creato il clima di festa, coinvolgendo diverse compagnie, e tutte le altre risorse si sarebbero potute destinare, a titolo di ristoro, alle attività commerciali in grandissime difficoltà». Con la stessa cifra, giusto per capirci, nel 2010, si esibì Mango in via Roma, con diversi gruppi cagliaritani che suonarono nelle piazze.

