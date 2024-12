Spesa di Natale, la scelta tra qualità e risparmio Il caso dei mercati 

Con il Natale alle porte, le città si riempiono di luci, vetrine addobbate e il suono incessante delle cassiere nei supermercati. Ogni anno, però, il periodo delle festività porta con sé anche la stessa domanda: dove conviene fare la spesa? C’è chi si affida ai grandi market, chi opta per i discount e chi, più tradizionalista, predilige il piccolo negozio di vicinato. Ma al di là delle offerte promozionali e dei volantini, che tipo di spesa stiamo realmente facendo? Cosa c’è dietro le etichette e le vetrine luccicanti dei discount? E come si inseriscono in questo scenario i mercati locali, dove tradizione e cambiamento si incontrano in un connubio perfetto?

Quesiti quotidiani per i consumatori, che si ritrovano, più che mai, a dover fare i conti con l’inflazione e con il peso crescente dei prezzi, soprattutto nel settore alimentare. La risposta, come spesso accade, non è semplice, ma piuttosto una riflessione complessa sulla qualità, il risparmio e la sostenibilità. Ma, alla fine, la chiave di ogni acquisto è l’oculatezza. Bisogna saper bilanciare le necessità e le priorità. La parola d’ordine, quindi, è fare acquisti consapevoli, cercando di fare la scelta giusta senza farsi travolgere dalla corsa alle offerte natalizie.

Consumatori

Per Eliana Cara, presidente Federconsumatori Sardegna, la scelta dovrebbe essere chiara. «Noi suggeriamo senza esitazione di preferire il mercato di vicinato. I negozi di prossimità sono, infatti, una risorsa importante, soprattutto durante il periodo natalizio, quando la qualità dei prodotti diventa ancora più rilevante». Cara sottolinea che questi piccoli esercizi commerciali, spesso a conduzione familiare, sono in grado di offrire prodotti freschi, tipici e locali, di una qualità nettamente superiore rispetto a quelli dei discount. «Il concetto di chilometri zero non è solo una moda: è una vera e propria filosofia che garantisce freschezza, genuinità e un legame diretto con il territorio».

Low cost

E non si tratta solo di cibo. Durante il Natale, i regali “food” – come formaggi, vini, salumi, miele – sono molto apprezzati. «Molte persone scelgono questi regali per il loro valore intrinseco, oltre alla qualità. Il mercato di vicinato offre prodotti che non solo sono un piacere per il palato, ma raccontano una storia, quella dei produttori locali, dei mestieri tradizionali, delle piccole realtà che sono l’anima del nostro territorio», aggiunge la presidente. È anche vero però che non tutti possono permettersi il lusso di spendere di più per la qualità. L’inflazione pesa sul portafoglio delle famiglie e le persone sono sempre più orientate verso i discount, dove la convenienza economica è tangibile e immediata. «C’è una crescente tendenza ad acquistare nei discount - conferma Cara -, questo è in gran parte dovuto all’incremento dei prezzi alimentari, che è ormai costante. In questi casi, i discount offrono una soluzione alle tasche dei consumatori, che possono fare scorte a un prezzo inferiore rispetto ai negozi tradizionali».

Prezzi e qualità

Giuliano Frau, di Adoc Consumatori, invece, esplora le differenze tra i vari tipi di negozi. «Il grande vantaggio dei discount è il prezzo», afferma senza mezzi termini, «questo è particolarmente evidente nei periodi di promozione, come quello natalizio. I discount riescono a offrire prezzi decisamente più bassi rispetto ai negozi di vicinato, grazie agli acquisti in grandi quantità e alla loro capacità di negoziare con i fornitori».Ma il risparmio che offre il discount non è senza compromessi. «La qualità è un altro aspetto da non trascurare. Se per certi prodotti non c’è molta differenza, come nel caso di beni di largo consumo come pasta e riso, il discorso cambia quando si parla di alimenti freschi, carni o prodotti tipici. In questi casi, la filiera dei discount è decisamente più lunga», afferma Frau. «A differenza dei negozi di vicinato, che spesso si riforniscono direttamente da produttori locali, nei discount troviamo alimenti che provengono da allevamenti industriali, con tutti i rischi e le problematiche legate a questa produzione in larga scala».

Prodotti di nicchia

Il discorso diventa ancora più interessante se lo si sposta sul piano dei regali natalizi. «A Natale, l’acquisto di regali utili è fondamentale. Non si tratta solo di abbigliamento o giocattoli, ma di prodotti che possano veramente essere utili e duraturi», consiglia Frau. «In questo senso, i negozi di vicinato sono una soluzione interessante, soprattutto per chi cerca qualcosa di più personale, di più legato alla tradizione locale, insomma il prodotto di nicchia».Entrambi gli esperti concordano sulla centralità dei mercati civici, che rivestono un ruolo fondamentale per gli acquisti di qualità e di nicchia. «I mercati civici sono la prova che è possibile conciliare tradizione e convenienza», afferma Eliana Cara. «Sono luoghi in cui si può trovare un prodotto eccellente a un prezzo giusto. E durante il Natale, i mercati si arricchiscono di specialità che rendono ogni acquisto un’occasione unica».

RIPRODUZIONE RISERVATA