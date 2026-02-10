VaiOnline
Carabinieri.
11 febbraio 2026 alle 00:37

Spesa col bancomat rubato a un 87enne  in cura all’ospedale  

Quelle attenzioni premurose verso un anziano ricoverato al San Martino, nascondevano un interesse ben preciso. L’assistente mirava alla carta di pagamento dell’87enne e, approfittando della sua condizione di fragilità, è riuscita a portagliela via. E poi ha iniziato a fare shopping in vari negozi cittadini, oltre a numerosi prelievi fino a mille 590 euro. Ma qui si è fermata perché l’assistente infedele, una donna di 40 anni di Ghilarza, è stata denunciata dai carabinieri della stazione.

È stato l’anziano, quando si è accorto di essere stato derubato, ad allertare subito i carabinieri che sono riusciti a risalire alla donna. Dall’analisi dei movimenti bancari e dai riscontri investigativi è emerso che la carta sarebbe stata utilizzata per effettuare diversi acquisti e prelievi di contanti. Inoltre durante una perquisizione a casa della donna, i carabinieri hanno ritrovato gli abiti indossati dalla 40enne durante un prelievo al bancomat (immortalato dalle telecamere) e due scontrini che attestavano i pagamenti effettuati con il bancomat del pensionato. La donna è stata segnalata alla prefettura perché a casa, nascosti in un barattolo di plastica, aveva circa 43 grammi di marijuana. ( v.p. )

