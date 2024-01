Spesa, acqua e mutui: nel 2024 niente bonus 

Bonus e incentivi non edilizi che saranno in vigore nel 2024 valgono in totale 2,13 miliardi di euro, ma gli italiani devono dire addio al paniere salva-spesa, l'iniziativa avviata lo scorso primo ottobre dal Governo per calmierare i prezzi al dettaglio e sostenere il potere d'acquisto delle famiglie. Lo ricorda Assoutenti, che fornisce l'elenco dei bonus cessati al 31 dicembre 2023 e di quelli in vigore nel 2024, nuovi o che sono stati rinnovati anche per il prossimo anno. Dallo scorso primo gennaio infatti è terminato il trimestre anti-inflazione, col paniere di beni a prezzi bloccati o scontati venduto da negozi e grande distribuzione. «Una misura per aiutare le famiglie a fare la spesa accolta però in modo tiepido da industria e produttori, che non hanno aderito all'accordo, impendendone così una piena realizzazione», spiega Assoutenti che nei mesi scorsi aveva denunciato la mancanza di controlli e la prassi di apporre il bollino tricolore ad alcuni prodotti che erano già scontati. Scaduto anche il bonus occhiali da 50 euro, il bonus acqua potabile e quello per decoder tv, agevolazione dedicata agli anziani over 70. E il bonus Iva case “green”, detrazione Irpef del 50% sull'Iva per l'acquisto di case di classe A e B. Non esisterà più nemmeno il bonus mutui under 36 e quello chiamato “App18”, da 500 euro per i neo-maggiorenni da spendere in libri, musica, dvd, concerti, eventi culturali.

