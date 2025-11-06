VaiOnline
Viale Marconi.
07 novembre 2025 alle 00:37

Speronano la polizia dopo il furto nel market:  due in cella per rapina 

Si sono impossessati di alcuni prodotti per un valore di 100 euro dagli scaffali di Maury’s, in viale Marconi, uscendo senza pagare: una volta fuori, sono saliti su uno scooter e a tutta velocità, nel tentativo di fuggire, sono finiti sulla volante della Polizia, arrivata dopo la segnalazione di quanto accaduto. Il mezzo è stato danneggiato ma per fortuna nell’impatto non si è fatto male nessuno. Michele Pili, cagliaritano di 38 anni, ed Emilio Puddu, 36enne di Selargius, sono stati subito bloccati dagli agenti e arrestati con l’accusa di rapina aggravata in concorso. Su disposizione della pm Rossana Allieri sono stati accompagnati in carcere. Oggi, assistiti dai legali Riccardo Floris e Antonella Saba, compariranno davanti alla giudice Claudia Sechi per la convalida.

Il movimentato episodio è avvenuto mercoledì sera. Secondo gli accertamenti svolti dagli agenti delle volanti, sotto il coordinamento del dirigente Massimo Imbimbo, i due avrebbero portato via dall’attività commerciale cinque prodotti per un valore di cento euro. Immediatamente i dipendenti di Maury’s hanno dato l’allarme al 112 e provato a seguire i due che sono saliti su uno scooter, nascosto tra i carrelli della spesa. Una volate era in zona e ha raggiunto rapidamente il piazzale in viale Marconi. I due, nel tentativo di scappare, sono finiti addosso all’auto di servizio della Polizia. La successiva fuga a piedi è stata interrotta subito dagli agenti delle volanti. Il ciclomotore, senza assicurazione, è stato sequestrato mentre la refurtiva, recuperata, è stata riconsegnata ai responsabili dell’ipermercato. (m. v.)

