Sperona un’auto e fugge, caos sulla 554 

Un pomeriggio infernale nella 554. Sette le auto coinvolte in un maxi tamponamento, pare provocato dallo speronamento di un’auto a noleggio. Il conducente, sceso dall’auto, è fuggito a piedi: intercettato dai carabinieri di Selargius, è stato accompagnato in caserma dove sono scattati gli accertamenti. Un’ora dopo è stato rilasciato. Le indagini vanno però avanti per chiarire l’incidente nei particolari. Resta l’ipotesi dello speronamento.

L’incidente

Le sette auto sono finite una addosso all’altra sembra proprio a causa del presunto speronamento. Quattro le persone finite in ospedale in codice giallo. I rilievi di legge sono stati effettuati dalla Polizia locale di Selargius, coordinata dal comandante Marco Cantori. L’incidente si è verificato appena prima del semaforo di via Nenni, in un momento di traffico particolarmente intenso. In un attimo si è formata una coda chilometrica con gli automobilisti costretti in auto sotto il sole senza poter raggiungere neppure una via di fuga. A tutti non è rimasto che spettare un’ora e mezzo in attesa dell’apertura di un varco. Un pomeriggio, l’ennesimo sulla circonvallazione 554, per loro, difficile da dimenticare.

L’ipotesi

Tutto è iniziato poco prima delle 14, in direzione Quartu, quando è arrivata un’Alfa Romeo Stelvio, presa a noleggio da un 43enne, finita contro una macchina condotta da un uomo e con accanto una donna. Incidente fortuito, o ipotesi speronamento? Fatto è che la botta ha avuto riflessi sulle macchine che le precedeva, carambolata l’una addosso all’altra e facendo immediatamente da tappo alla circonvallazione proprio nel momento critico della giornata. Immediata la coda chilometrica con le ambulanze, la Polizia locale e i Vigili del fuoco che si sono aperti un varco a stento e con gli automobilisti costretti a boccheggiare sotto il solleone. Sono stati mobilitati anche i carabinieri di Selargius che hanno subito rintracciato il conducente della Alfa Romeo.

Assistenza

Intanto la Polizia locale di Selargius ha avviato i rilevi di legge per ricostruire la dinamica dell’accaduto e le eventuali responsabilità mentre quattro degli automobilisti rimasti feriti nel tamponamento sono stati accompagnati in ambulanza al Brotzu, al Santissima Trinità e al Policlinico. Niente di grave, codice giallo per tutti.In strada, grande la mobilitazione dei Vigili del fuoco e degli operai dell’Anas per cercare di rimuovere i mezzi danneggiati e consentire la ripresa del traffico.

