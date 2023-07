«Spero la ferita si rimargini»  

«Abbiamo avuto tanta paura e adesso la speranza è che la ferita si rimargini per bene e che non ci siano danni permanenti. Sperò che quanto successo a mia figlia possa essere evitato in futuro, con interventi mirati capaci di scongiurare simili eventi». Marco, il padre della bambina di nove anni ferita al volto mercoledì da una scheggia di roccia, in seguito alla caduta dalla scogliera di un masso che si è frantumato sugli scogli, mentre faceva il bagno a Cala Mariolu è ancora scosso. Non ha ancora deciso se presentare denuncia. «Ne parleremo con calma al rientro in Trentino, valuteremo con l’avvocato Claudio Tasin, ma ora vogliamo solo stare sereni – sottolinea il padre della bimba ferita – e desidero ringraziare ancora tutti coloro che si sono prodigati nei soccorsi, persone splendide». La bambina ferita è stata accompagnata a Cala Gonone dalla vedetta della Capitaneria di porto e da lì è stata trasferita immediatamente al San Francesco di Nuoro dove i medici le hanno suturato con sette punti la ferita prodotta dalla scheggia a un centimetro dall’occhio.

Falesie

Non è la prima volta che massi rotolano dalle scogliere sulle spiagge, un fenomeno legato in particolare al passaggio delle capre lungo le falesie calcaree. Negli anni scorsi sono state installate reti metalliche in coincidenza dei passaggi più frequentati dagli animali. A Cala Gabbiani, piccolo arenile a nord di Cala Goloritzè, una zona della spiaggia è interdetta ai bagnanti, con tanto di cartelli di segnalazione “caduta massi”. E sulla necessità di intervenire nuovamente con nuove recinzioni concorda anche il sindaco di Baunei Stefano Monni. «Sono molto dispiaciuto per l’evento verificatosi mercoledì, al più presto mi metterò in contatto con la famiglia per fare alla bimba coinvolta gli auguri di pronta guarigione – ha dichiarato Monni – e ringrazio i nostri operatori in spiaggia, subito intervenuti per prestare i primi soccorsi».

L’appello

Sulle modalità da seguire per scongiurare il ripetersi di simili incidenti il sindaco Monni precisa che «episodi di questa gravità, seppur rari, tre o quattro negli ultimi dieci anni, sono provocati dalla presenza di capre selvatiche, tanto che in alcuni tratti di Cala Mariolu e Cala dei Gabbiani vi sono opportuni cartelli di pericolo proprio in corrispondenza dei passaggi di queste capre che possono provocare il movimento di alcune pietre». In chiusura un appello: «Al senso di responsabilità di tutti, affinché questi divieti vengano rispettati e fatti rispettare». La necessità di intervenire al più presto è testimoniata dal fatto che nelle settimane scorse, sempre a Cala Mariolu è rimasta ferita in modo leggero anche una turista polacca, colpita da un sasso venuto giù dalla scogliera.

