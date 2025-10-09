«Spero di restare a lungo a Cagliari» 

«Tra me e Cagliari era scritto nel destino, grazie alla mia ragazza e alle sue origini: sto benissimo qui e spero di rimanerci a lungo». Il 30 agosto Mattia Felici era destinato alla cessione al Venezia: il trasferimento è poi sfumato e per lui è stata la svolta, perché ha iniziato ad avere un minutaggio sempre maggiore e ha anche segnato il suo primo gol in Serie A, al Parma il 13 settembre. «Sono contentissimo di essere rimasto qui, credo di aver fatto la scelta giusta e a maggior ragione dopo aver segnato il mio primo gol in A», commenta in un’intervista a Sky Sport al termine dell’amichevole di ieri. E non vuole fermarsi: «Non ho ancora fatto nulla e a livello di squadra dobbiamo continuare a far punti per raggiungere l’obiettivo».

L’intesa fra Pisacane e Felici è iniziata a Lecce. «Lo conoscevo già da prima che diventasse il mio allenatore, con lui ho un rapporto speciale», ricorda l’esterno. «Chiede a tutti massimo impegno, siamo un gruppo unito e si è visto in tante occasioni». Dopo la sosta il Bologna: «Partita difficile, ma la stiamo preparando bene e questa settimana possiamo spingere di più». Felici sta pure scoprendo le tradizioni della Sardegna: «Mi fanno impazzire i culurgiones e il pane carasau. In sardo ho imparato qualche parola, e qualche parolaccia che mi ha insegnato Deiola».

