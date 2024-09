«Spero di non dover tornare...» 

«Mi auguro di non dover tornare un’altra volta». Parole e musica di Claudio Ranieri, nel commentare la difficile situazione che sta vivendo la squadra di Davide Nicola. A Loreto Aprutino, paese in provincia di Pescara dove è stata organizzata una serata celebrativa per Gigi Riva, sono intervenuti Nicola, figlio di Rombo di Tuono, l’ex allenatore del Cagliari e alcuni ex rossoblù come De Patre, Esposito e Miani.

«Nella vita di un allenatore ci sono momenti belli e momenti brutti – ha detto Ranieri nel corso del suo intervento, sottolinea dolcevita.tv – nei momenti brutti io mi sono sempre attaccato ai ricordi di Cagliari. Nicola ha spinto perché io tornassi. Tornare a Cagliari mi costava, mi sono detto “c’è il Cagliari che è in difficoltà, Gigi mi rivuole”. Allora mi sono ributtato nella mischia. Gigi mi chiama prima della partita di Bari che valeva la Serie A e mi dice, c’è tutta l’isola dietro di voi». Ricordi fortissimi, che – nonostante una carriera clamorosa e ricca di grandi piazze e di successi – hanno segnato per sempre il cuore e la memoria dell’allenatore.

E alla domanda legata al suo addio alla panchina, e alla sua promessa di non allenare mai più un club dopo il Cagliari, il 72enne tecnico di Testaccio ha voluto sottolineare: «Mi auguro di non dover tornare ancora una volta a Cagliari, perché non c’è bisogno di un cambio di allenatore». Lanciando così un segnale forte all’ambiente e anche idealmente a Nicola, in difficoltà in questo momento con la squadra all’ultimo posto dopo cinque giornate di campionato. Ranieri non ha mai escluso che tornerebbe a guidare una squadra ma solo se fosse una selezione nazionale. In vista dei Mondiali in Canada, Stati Uniti e Messico del 2026, la carriera di Sir Ranieri quindi potrebbe decollare ancora una volta.

Cuori da ex

Sul palco anche gli ex centrocampisti Miani e De Patre e l’attaccante Esposito. «Portavo mio figlio alla scuola calcio Gigi Riva, ma non l’ho mai disturbato», ha voluto ricordare De Patre, nel Cagliari dal 1997 al 2000, «per me era qualcosa di grande. Sono stato tre anni in Sardegna, è una terra bellissima. Mi sono trovato veramente bene, sono una persona riservata e i sardi sono come me».

Roma primo amore

Claudio Ranieri, sempre nel corso della serata “Rombo di Tuono”, ha voluto dire la sua anche sulla difficile situazione della Roma, la squadra della sua città, una delle tante che ha allenato e dove conserva un numero enorme di estimatori. ««Daniele de Rossi è stato lasciato solo», precisando che nel club giallorosso «manca un uomo di calcio».

