Cinque giocatori in giro per il mondo durante la sosta. È il numero dei nazionali del Cagliari per questo secondo stop della Serie A: Riyad Idrissi, Semih Kiliçsoy, Zito Luvumbo, Adam Obert e Marco Palestra. Pochi rispetto al resto della Serie A: meno dei rossoblù solo la Cremonese (due), la Lazio e il Pisa (tre a testa), mentre il Milan ne ha addirittura quindici. E nella scorsa stagione ci sono state soste in cui i rossoblù convocati dalle rispettive nazionali erano in doppia cifra.

Osservato speciale

Tra le principali note liete del positivo inizio di stagione del Cagliari c'è senz'altro Marco Palestra. «Ha giocato diverse partite e questo aumenta la sua autostima: è destinato a un futuro in Nazionale maggiore», l'incoronazione di Silvio Baldini, ct dell'Italia Under-21 che l'ha schierato per 90' in entrambe le partite della tornata di settembre. In rossoblù il laterale classe 2005 è a 388' (ha saltato solo la prima giornata, era ancora all'Atalanta) e da subito ha mostrato numerose qualità. Solo domenica a Udine, dove da un suo errore in avvio è nato il primo palo dei friulani colpito da Zaniolo, non ha fornito una prestazione di livello alto: dopo la leggerezza iniziale si è fatto vedere meno rispetto alle precedenti partite in rossoblù, nelle quali - fra le tante giocate degne di nota - ha avviato l'azione del raddoppio di Felici col Parma e fornito l'assist - con un'accelerazione clamorosa - a Belotti per avviare il ribaltone a Lecce. Con gli Azzurrini, venerdì a Cesena con la Svezia e martedì 14 a Cremona con l'Armenia (entrambe alle 18.15), Palestra avrà altre due occasioni per dimostrare il suo valore. «Sono contentissimo di essere a Cagliari, ringrazio il mister e i compagni che da subito mi hanno fatto sentire a casa. Sento di poter dare una grande mano e spero di continuare a crescere», ha detto ieri a Vivo Azzurro TV.

Le partite

Appena rientrato, dopo l'infortunio accusato un mese fa proprio nel precedente impegno con l'Angola, Luvumbo apre oggi la serie di impegni dei nazionali rossoblù. Alle 15 giocherà a Lobamba, capitale dell'eSwatini (nazione nota fino al 2018 come Swaziland), per poi andare lunedì alle 18 in Camerun. I suoi sono all'ultima chiamata per i Mondiali: quarti nel Gruppo D a due giornate dalla fine, devono recuperare il -5 dal Camerun secondo per avere ancora una chance di qualificazione. Venerdì tocca a Kiliçsoy, che con la Turchia Under-21 ospita la Lituania alle 19 per poi andare in Ungheria martedì alle 18. Per Obert, sempre venerdì ma alle 20.45, l'impegno con la Slovacchia in Irlanda del Nord, quindi lunedì alla stessa ora quello in casa col Lussemburgo: la sua nazionale ha vinto le prime due, con un gran successo sulla Germania, e punta a confermarsi in testa al Gruppo A. Con l'Italia Under-21 anche Idrissi, che ha firmato il rinnovo di contratto col Cagliari sino al 30 giugno 2030: un altro passo avanti in un 2025 da ricordare per il laterale di Sadali.

A porte aperte

Oggi pomeriggio riprendono gli allenamenti al Crai Sport Center: inizia l'avvicinamento a Cagliari-Bologna di domenica 19 (ore 15, dalle 17 di oggi via alla vendita libera dei biglietti). Sono tanti i giocatori che Pisacane e il suo staff dovranno valutare. In primis Yerry Mina: convocato dalla Colombia per due amichevoli, il suo viaggio è durato poche ore e non è nemmeno arrivato negli Stati Uniti, rientrando subito in Sardegna per la distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro accusata a Udine. Da verificare anche Gianluca Gaetano (affaticamento ai flessori della coscia sinistra), Juan Rodríguez, Marko Rog e Gabriele Zappa, assenti domenica, e Sebastiano Luperto che è stato male la notte prima della gara di Udine. Gli altri infortunati sono Nicola Pintus e Boris Radunović. Domani allenamento a porte aperte con partita in famiglia con la Primavera: appuntamento alle 16, cancelli aperti in via Sa Ruina dalle 15 e ingresso scaricando il pass gratuito.

