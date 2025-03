Allunga la mano per una stretta. Dice: «Ciao, ti ricordi? Abbiamo fatto la diretta assieme». L’altro fa finta di nulla. Allora aggiunge: «Manco mi guardi in faccia». E, educatamente, cede il passo. Lui è Sergio Seche ed è una delle ragioni per le quali l’animalista Enrico Rizzi ieri pomeriggio è approdato in città per fare un comizio in piazza Yenne: proviene dal paese del cammello Rodolfo, che in occasione del Carnevale di Ovodda è stato visto passeggiare per le strade del paese, tra maschere e pelli di pecora poggiate su un telone.

Uno scandalo da portare addirittura a una denuncia ai carabinieri, per Rizzi. Che ai piedi dell’obelisco di fronte alla statua di Carlo Felice è stato accolto da qualche decina di persone. Intorno, un imponente schieramento di forze dell’ordine. Ma le presunte “minacce” sui social non si sono tradotte in atti concreti. E Rizzi, come era prevedibile, ha potuto dire quello che voleva: «Siamo qui per ricordare tutte le persone che hanno perso la vita per salvare gli animali. Dall’altra parte abbiamo le persone che si divertono ad ammazzare gli animali», ha attaccato. Non ce l’ha solo con i sardi, l’animalista ma con tutti gli esseri umani: «Siamo la razza più feroce e schifosa che esiste al mondo, spero che l’essere umano si estingua e liberi questo pianeta».

