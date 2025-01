«Spero che Cecilia non resti segnata a vita» 

Il destino di Cecilia Sala è sempre più legato a quello di Mohammad Abedini. L’Iran lo ha messo in chiaro con il suo ambasciatore a Roma, Mohammad Reza Sabouri, convocato dal segretario generale della Farnesina Riccardo Guariglia alla luce della seconda, e per ora ultima, telefonata della giornalista ai parenti.

Interesse nazionale

Le condizioni della sua detenzione sono allarmanti perciò il governo, dopo la convocazione dell’ambasciatore iraniano, ha riunito un vertice d’urgenza a Palazzo Chigi, e in chiusura Giorgia Meloni ha telefonato al padre della ventinovenne e ha ricevuto la madre. La prima preoccupazione di Elisabetta Vernoni è che le condizioni carcerarie «non segnino per la vita» la figlia. Poi l’auspicio: «Decisioni importanti e di forza del nostro Paese per ragionare sul rientro in Italia». Il suo rimpatrio è una questione di interesse nazionale, rimarcano fonti dell’esecutivo, e il modo in cui sarà gestita la vicenda segnerà la temperatura dei futuri rapporti con Teheran.

Dignità umana

Intanto sarà mantenuto un confronto alto con la Repubblica islamica, da cui si pretende per Sala «un trattamento rispettoso della dignità umana», in attesa della sua «immediata liberazione». Poco prima che la premier riunisse il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Giustizia Carlo Nordio, il sottosegretario Alfredo Mantovano e il consigliere diplomatico Fabrizio Saggio, l’ambasciata di Teheran ha diffuso la sua ricostruzione dell'incontro alla Farnesina. Una nota in cui si afferma che Abedini (arrestato a Malpensa il 16 dicembre su richiesta degli Usa), è «detenuto con false accuse», e si chiede all’Italia un trattamento reciproco rispetto a quello di Sala. Che, afferma l’Iran, è in cella per «violazione delle leggi della Repubblica islamica», e «secondo l’approccio islamico e sulla base di considerazioni umanitarie, tenendo conto del ricorrente anniversario della nascita di Cristo e dell’approssimarsi del nuovo anno cristiano» le sono state fornite «tutte le agevolazioni necessarie, tra cui ripetuti contatti telefonici con i propri cari».

Il sentiero

Da Palazzo Chigi arriva la risposta formale anche su Abedini: «A tutti i detenuti è garantita parità di trattamento nel rispetto delle leggi italiane e delle convenzioni internazionali». Il lavoro diplomatico, politico e di intelligence proseguirà intrecciato, in un delicato gioco di equilibri anche con l’alleato americano. La giustizia Usa (scottata dalla fuga di Artem Uss) chiede che Abedini, accusato di cospirazione e supporto materiale al Corpo delle Guardie della rivoluzione islamica, resti in carcere, mentre il suo legale insiste per i domiciliari. Quest’ultima soluzione, è uno dei ragionamenti che si fanno in ambienti politici, senz’altro faciliterebbe la liberazione della giornalista del Foglio e di Chora Media. E in questa fase è considerato cruciale il ruolo del ministero della Giustizia.

