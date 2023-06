“Sperimentale”di Rosanna D’Alessandro  

Il mondo vegetale come infinito serbatoio di materie per l’elaborazione di un proprio mondo creativo. O, meglio ancora, “sperimentale”, come, senza altre parole, si intitola la mostra di Rosanna D’Alessandro in corso allo Spazio (In)Visibile alla Marina fino a domani.

L’autrice

Sin da quando, nel 1979 si è trasferita da Bari a Cagliari per insegnare disegno e storia dell’arte nei licei, D’Alessandro ha rappresentato un punto di riferimento in seno alla ricerca grafica originale, prima con l’attività laboratoriale ed espositiva della stamperia calcografico-xilografica L’Aquilone; poi, dal 1986, con l’associazione Intergrafica, per tanti artisti punto di riferimento per l’approfondimento di tecniche complesse e meno frequentate. Se bulini e torchio sono stati i suoi mezzi d’elezione, col tempo D’Alessandro ha sentito il bisogno di travalicare il campo della grafica esplorandone uno tutto suo, intraprendendo una ricerca in cui convivono due poli opposti: artificiale e naturale. Ha inventato, riciclando polistirolo, una leggera materia da forgiare a guisa di infiorescenze, «forme floreali stilizzate, con un segno morbido e vibrante, che preludono all’astrazione», come scrive Beatrice Dotzo nella presentazione della mostra. Questa materia l’ha chiamata “PATRM” e con la sua leggera sostanza plasma forme che paiono lo sfondo di un fantasy in 3D, “Semenze”, come le ha chiamate, che sospende con lenze sottili o posa su superfici piane, per ricevere luce e restituirla in mobili vibrazioni cromatiche. La parte naturale è altrettanto sperimentale, basata su inchiostri di mirto e polveri di petali dalle diverse cromie, rami lavorati al nudo e poi cerati o dipinti. La cartapesta è ancora un dispositivo naturale, ibridato con concrezioni di “PATRM” come eruzioni vetrificate. Di tutto questo favoloso mondo che sa di tinture madri, pentole in ebollizione, tanti vegetali che, una volta appassiti, attendono di essere trattati, un mondo di seducente stregonerie, insomma, dà conto la mostra in corso, dal colpo d’occhio minimalista, ma che racchiude esperienze e periodi diversi, fino alle ultime creazioni, le “Semenze vagabonde”, gioielli d’artista che viene immediatamente voglia di indossare.

