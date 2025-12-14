«Speriamo sia il primo di una lunga serie» 

I primi curiosi sono arrivati alla spicciolata e, dopo aver dato un’occhiata all’esposizione statica di auto storiche, hanno rivolto la propria attenzione verso l’altro lato della Piazza dei Centomila, quello dove tra venerdì e ieri mattina è stato installato il palco del 1º Rally Città di Cagliari. Mentre il rombo dei motori delle Rally2, le più potenti vetture in gara, faceva da sottofondo assieme alla musica e alle parole dello speaker, diverse centinaia di spettatori di ogni età hanno preso posto dietro le transenne e osservato con interesse ogni momento, dall’incolonnamento delle vetture al passaggio in pedana, con presentazione e intervista, che ha dato il via alla gara dei 68 equipaggi in gara (62 su auto moderne e 6 storiche). Il primo approccio al rally è stato questo, il “rito” della partenza, ma era solo l’inizio. Nel frattempo, tantissimo pubblico era già posizionato lungo i 15 km della speciale d’apertura, la Dolianova-San Nicolò Gerrei, e tante altre già contavano i minuti in attesa della Super Prova Speciale Aci Cagliari in viale Europa.

A Monte Urpinu

Appena 1600 metri, partenza in salita lato via Dexart, arrivo in discesa lato via Raffa Garzia, nel mezzo chicane, rotoballe e new jersey: “ingredienti” necessari agli equipaggi per “sfornare” traversi e donut e soddisfare la fame di spettacolo di un pubblico entusiasta. Sono arrivati per tempo. E che fossero previdenti lo si era capito già nei giorni scorsi, quando in poche ore si erano accaparrati il migliaio di posti nelle aree-pubblico allestite nel parcheggio in cima al colle. Senza dimenticare tutti gli altri, assiepati nelle zone spettatori ad accesso libero, vicino al fine prova.

Tutti d’accordo

Antonio, cagliaritano, non ha dubbi: «Avevo visto la prova del Wrc in via Roma una decina di anni fa, questo è il mio secondo rally e trovo sia un’iniziativa fantastica, spero che sia la prima di una lunga serie». Emozione del primo rally per Federico e Sabrina, coppia giovane come Davide e Ornella: «Avevo visto un’altra gara regionale a Domus de Maria, qui siamo in città, non immersi nel verde, ma è davvero comodo. Siamo arrivati alle 16, per tempo e pronti a rispettare le norme di sicurezza, e va bene così: iniziativa ben riuscita».

Da Sestu padre e figlio, Andrea e Gabriele: «Ce ne fossero appuntamenti così, vorremmo vederli spesso! Per noi appassionati è davvero meraviglioso, che emozione!». Brillano gli occhi di Lorenzo, che ha solo 4 anni ma ha già visto due volte il rally mondiale in Sardegna, e stavolta, con gioia, se l’è goduto nella sua Cagliari. «Davvero una buona cosa che a Cagliari ci siano eventi così, noi frequentiamo spesso Monte Urpinu ma così non lo avevamo mai visto. Il modo giusto per avvicinare noi ragazzi al motorsport», commentano i giovanissimi Riccardo, Edoardo e Gabriele.

E mentre i passaggi delle vetture si susseguono, l’amore per il rally è già sbocciato, e il commento è sempre quello: «Ma è una bomba!». (v. ch.)

