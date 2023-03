«Speriamo ci siano verde e parcheggi» 

Bagnanti, runner e ciclisti prendono d’assalto il litorale, nonostante il cantiere in corso. Da una parte gli operai che lavorano, dall’altra c’è chi corre e pedala, mentre i gestori dei locali attendono - fra disagi e aspettative - la fine dei lavori.

«Abbiamo la fortuna di avere questa bellissima palestra a cielo aperto a due passi da casa», commenta Omero Sionis, 53 anni, che dopo una corsa ha approfittato della bella giornata per prendere un po’ di sole. «Ho notato una cosa che però non mi piace: questa lingua di asfalto davanti alla spiaggia», fa notare riferendosi alla pista ciclabile, «avrebbero potuto utilizzare un altro materiale», suggerisce. «A me piaceva anche com’era prima», dice Cristina Delmon, 57 anni, anche lei amante delle corse nel lungomare, «spero vengano preservati sia il verde che i mosaici realizzati nell’altro tratto». Davanti alle transenne del cantiere Giorgio Cabras, 55 anni, con la moglie, quartesi e assidui frequentatori del Poetto: «Sembra molto bello, l’importante è che gli alberi vengano lasciati dove sono».

Fra gli operatori del Poetto c’è Pietro Pontis, 55 anni, dello stabilimento Lido Mediterraneo: «Il cantiere in corso qualche disagio lo crea», ammette, «chi vuole prenotare una cabina per l’estate è preoccupato se ci saranno o meno i parcheggi disponibili. Ma a parte questo la clientela non ci manca, ogni fine settimana abbiamo il pienone. Spero che questi lavori servano per rendere più bello e accogliente il litorale», aggiunge, «e mi auguro che lo stesso venga fatto anche nell’arenile che ha bisogno di un riordino che lo valorizzi maggiormente». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA