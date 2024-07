«Speravo la trovassero viva» 

La tragica notizia, giunta ieri pomeriggio, del ritrovamento del corpo di Francesca Deidda ha scosso anche le comunità di Elmas, Assemini e Decimomannu. Sono i luoghi in cui echeggiano ricordi e dettagli legati alla giovinezza di Francesca e del marito Igor Sollai, in carcere con l’accusa di omicidio e occultamento di cadavere. I due, alla fine degli anni Novanta, erano già fidanzati e frequentavano una compagnia di ragazzi che si riuniva nella scalinata retrostante l’ingresso principale del palazzo comunale. Alcuni amici di allora ricordano Francesca come una ragazza introversa, sempre per conto suo e che non dava confidenza a nessuno. Una ragazza che da giovanissima si divideva tra Elmas, suo paese di origine, Assemini, dove frequenta gli amici, e Decimomannu, dove ha frequentato la scuola superiore all’Istituto Mattei.

I sindaci

Il primo pensiero giunge dalla sindaca di Elmas Maria Laura Orrù: «Con Francesca siamo coetanee e abbiamo frequentato le scuole medie insieme. Sono profondamente dispiaciuta e addolorata dell’accaduto, ho sperato la trovassero viva. In questo momento il mio primo pensiero va al fratello a cui mando un abbraccio da parte della comunità masese. In questi casi non c’è tanto da dire, ora restiamo in attesa delle verifiche sul corpo», conclude.

«Inutile negare che ce lo aspettavamo - commenta il primo cittadino asseminese Mario Puddu - sebbene in cuor nostro speravamo in un miracolo. Al senso di dolore e sconforto che stiamo provando se ne aggiungono altri col giungere dei particolari del ritrovamento. Non voglio immaginare a come Francesca abbia vissuto quei terribili momenti».

Profondamente scossa anche la sindaca decimese Monica Cadeddu, che con difficoltà trova parole per esprimere il suo sgomento: «Sono profondamente addolorata, come si può arrivare a tanto? Sono incredula e inorridita da tanta efferatezza. Non voglio soffermarmi sul fatto che sia un femminicidio ma sulla disumanità di chi l’ha commesso. Spero che si faccia presto chiarezza e si dia pace a questa povera ragazza».

