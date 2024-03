Speranze per la bonifica della discarica 

I proprietari, nonostante l’ordinanza del sindaco, non sono intervenuti. Così sarà il Comune a bonificare il terreno di via Milano trasformato da anni in discarica abusiva.

I tempi previsti per l’esecuzione dell’intervento dovranno essere valutati sulla base delle disponibilità economiche della amministrazione comunale e compatibilmente con le procedure amministrative riguardanti la normativa degli appalti pubblici.

A darne notizia è il Gruppo di intervento giuridico che ha presentato numerose istanze al Comune, l’ultima delle quali il 19 febbraio scorso. Il Servizio Igiene del Suolo ha risposto mercoledì scorso informando che eserciterà l’intervento «in via sostitutiva», visto che i proprietari non hanno provveduto. In questi casi, poi il costo viene comunque addebitato ai privati.

Nella discarica c’è molto cemento amianto, considerato rifiuto pericoloso, ma anche detriti, imballaggi, rottami, mobili e batterie esauste.

