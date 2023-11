Speranze per il Beccaria, ma la scuola Don Milani sparirà 

Per il Beccaria c’è speranza. Per la Don Milani sostanzialmente no, ma la dirigenza della scuola destinata a perdere l’autonomia solleva la polemica: «Non andiamo alle riunioni se il nostro destino è già scritto», contesta la preside Sally Vallebona. Appaiono in maniera chiara gli intendimenti del Comune in merito al dimensionamento (meglio: ridimensionamento) scolastico che deriva dalle decisioni della Provincia avvallate (salvo modifiche tutte da verificare) dalla Regione. Il caso più doloroso riguarda l’istituto Comprensivo (materna, elementari, media) Don Milani: «Non è una soppressione – analizza l’assessora alla Scuola Antonietta Melas – ma alla luce dei numeri prevediamo l’unione con la Deledda Pascoli: per il Comune le scuole sono tutte di pari dignità a prescindere dalle iscrizioni: si darebbe alla Don Milani una presidenza stabile e non un più una reggenza che dura da tempo». Il tema è stato discusso due giorni fa in un incontro fra Comune e presidi di Carbonia, salvo l’assenza della dirigente della Don Milani Sally Vallebona: «Inutile presenziare a queste riunioni per sentirsi ribadire che siamo già condannati». Diversa la questione dell’istituto superiore Beccaria i cui indirizzi rischiano di essere smembrati a favore dell’Angioy e dell’Ipia Loi di Carbonia, e dell’Ipia Ferraris di Iglesias: «Ferma contrarietà – avverte l’assessora – la scuola ha numeri e valenza didattica a livello territoriale tali da confermare abbondantemente un’autonomia la cui soppressione ci suona strana».