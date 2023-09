Speranze di rinascita affidate alla Zes 

«È necessario che il territorio del Nuorese non perda questa fondamentale opportunità di riscatto sociale ed economico fornita dalla Zes». A ribadirlo ieri il prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, alla fine del tavolo tecnico convocato in Prefettura con i rappresentanti di tutte le associazioni produttive del territorio e il commissario del Governo per la Zes in Sardegna, Alessandro Cadau. Si parla di un’occasione, un volano per invertire il trend della spopolamento delle zone interne. Un treno che non si può perdere. Il Prefetto si è detto pronto a farsi portavoce dell’istanza anche davanti al Ministero ma ha ammonito: «Bisogna proseguire uniti senza abbandonarsi a personalismi e logiche campanilistiche». Un richiamo forte a tutte le associazioni e istituzioni, per lavorare insieme nel bene del territorio.

I protagonisti

Attorno al tavolo, prima tappa del percorso per arrivare alla costruzione della Zona economica speciale estesa anche all’intera Provincia di Nuoro, c’erano proprio tutti. I vertici amministrativi delle istituzioni provinciali, l’amministratore straordinario della Provincia, gli esponenti di Confindustria, Coldiretti, Confagricoltura, Confartigianato, Legacoop, oltre ai presidenti dei Consorzi industriali provinciali di Nuoro e Ogliastra, commissari liquidatori dei consorzi Zir di Macomer e Pratosardo. È stato proprio Dionisi a sottolineare l’importanza di cogliere l’opportunità. «L’istituzione, da gennaio, della Zes a tutto il Mezzogiorno e, quindi, all’intero territorio della Sardegna – ha detto –, rappresenta, per l’area della Provincia di Nuoro, finalmente, una opportunità straordinaria per le aziende già operative e per quelle che si insedieranno, che potranno beneficiare di speciali condizioni su investimenti e sviluppo d’impresa».

Plauso delle associazioni

Una tesi che hanno condiviso tutti gli attori, che hanno sottolineato le opportunità concesse dalla Zes, definita dallo stesso Dionisi: «Volano determinante per invertire il trend negativo a cui è sottoposto il tessuto socio economico del territorio, frenare il suo progressivo spopolamento e rilanciare l’economia sana e produttiva di queste aree centrali della Sardegna. Ho registrato un fortissimo interesse di tutte le categorie produttive della Provincia a partecipare con progetti di investimento per le attività imprenditoriali esistenti o per l’avvio di nuove realtà economiche, alla Zes unica per il Mezzogiorno». Nella riunione, Cadau ha spiegato il dettato normativo, mentre il rappresentate del Governo in città ha confermato il proprio impegno per farsi portavoce: «presso tutti gli enti locali della provincia, i competenti assessorati regionali, per ribadire con forza la necessità che questo territorio non perda questa opportunità di riscatto sociale ed economico, con le necessarie interlocuzioni con il Ministro per gli Affari europei per acquisire gli strumenti indispensabili ad affermare le esigenze di questa parte della Sardegna».

