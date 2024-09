Speranza per quattro vite grazie al dono di Luis 

Prelievo multiplo di organi al Giovanni Paolo II: donati fegato, reni e cuore a tre pazienti sardi e uno lombardo dalla famiglia di un uomo quarantenne morto all'ospedale di Olbia per una lesione encefalica acuta irreversibile. È il gesto d'amore dei parenti di Luis Javier Morocho Sanchez, originario dell'Ecuador, deceduto dieci giorni dopo essere stato investito mentre camminava a piedi in una via del centro. A pochi giorni dal decesso, i familiari di Luis Javier, arrivati in città, hanno ringraziato la comunità per le attenzioni rivolte al compianto, cogliendo l'occasione per «restituire la giusta dignità all'uomo, inizialmente qualificato senzatetto». Non era una persona senza fissa dimora, riferisce l'avvocato dei parenti, Ciriaco Pileri: «Abitava a Madrid dopo essersi trasferito alcuni decenni prima dall'Ecuador, aveva quattro figli che lavorano e studiano, era impiegato in una struttura sanitaria della capitale spagnola e aveva tanti interessi tra cui le escursioni e le arrampicate».

Primo prelievo d'organi nel 2024 in Gallura, l'intervento è stato eseguito dalla Struttura complessa di anestesia e rianimazione diretta da Roberto Passaro in coordinamento con il Centro regionale trapianti guidato da Lorenzo D'Antonio.(t.c.)

