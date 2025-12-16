VaiOnline
Goni.
17 dicembre 2025 alle 00:25

Speranza Mascia, classe di ferro 1925 Il paese in festa per la centenaria 

Goni ha vissuto una giornata speciale: tzia Speranza Mascia ha raggiunto il traguardo dei 100 anni, e l’intero paese si è riunito per una grande festa. Nata il 16 dicembre 1925, sin da bambina la sua vita è stata legata alla campagna. Portava i buoi al pascolo, imparando presto a condurli, e ad attaccare e smontare il carro, al tempo attività quotidiane. Un’infanzia ricca di insegnamenti che l’hanno accompagnata per tutta la vita. A 27 anni le nozze con Daniele Delussu. Dal loro amore sono nati sette figli. Tanti i nipoti, e anche pronipoti: è un punto di riferimento per più generazioni. Lucida e sorridente, ieri tzia Speranza non ha rinunciato alla messa, poi Goni le ha reso omaggio. Durante la serata ha scambiato parole, sorrisi e ringraziamenti sinceri. In rappresentanza della comunità, il commissario prefettizio Remo Ortu le ha consegnato un mazzo di fiori, il gagliardetto del Comune oltre alla pergamena con l’estratto di nascita, un gesto che ha emozionato tutti.

