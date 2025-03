Speranza infranta, dolore inconsolabile 

Da mercoledì mattina il viale di Calamosca era diventato come una seconda casa. Qui Antonio Durzu e Antonella Contu, i genitori di Paolo Durzu scomparso da martedì sera, hanno vissuto momenti di speranza e ore di grande angoscia, sfidando le raffiche di scirocco. Hanno pregato di poter riabbracciare Paolo: «Mamma ti sta aspettando. Torna a casa, mi manchi tanto», l’ultimo post di una madre distrutta dal dolore. Poi alle 10 di ieri, è calato il buio. La notizia del ritrovamento di un corpo, nello stesso punto in cui due giorni prima era stato recuperato quello di Manola Mascia, la fidanzata del loro figlio considerata come una di famiglia, ha cancellato ogni speranza. E la coppia è scoppiata in lacrime quando il direttore marittimo e comandante della Capitaneria di Cagliari, Giovanni Stella, ha confermato che quel corpo era molto probabilmente quello di Paolo Durzu.

La dignità

Marito e moglie si sono stretti in un lungo abbraccio. Difficile interrompere il pianto. Precauzionalmente è arrivata anche un’ambulanza del 118, in caso di necessità. Il momento più drammatico è stato quello del riconoscimento. I genitori del 33enne di Quartu sono scomparsi dietro la cancellata che porta verso lo spiazzo che si affaccia su Cala Fighera. E poco dopo sono riapparsi, devastati dalla conferma che quel corpo senza vita era proprio quello di Paolo. Restano le parole di mamma Antonella, quando le ricerche del figlio erano ancora in corso: «Erano una bellissima coppia. Si amavano e facevano tutto insieme. Se è successo qualcosa è certamente un tragico incidente».

Le comunità

Con la morte dei due fidanzati le indagini ora dovranno soltanto appurare che non ci fosse nessun altro con loro (e non c’è alcun elemento a sostegno di questa ipotesi). Le due famiglie nei prossimi giorni, dopo la conclusione dell’autopsia sul corpo di Paolo Durzu, riavranno indietro i loro cari per poter fissare la data dei funerali. E in quel giorno due comunità, quella di Quartu dove viveva Paolo, e il rione cagliaritano di San Michele, dove abitava Manola, si stringeranno attorno ai familiari di due giovani andati via troppo in fretta da questa vita. (m. v.)

