Speranza, Giuseppa e Maria Angela: alla scoperta delle figlie di Gio Maria Angioy  

«Tutte le famiglie felici sono uguali, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo». L’incipit di “Anna Karenina” di Lev Tolstoj. Parole con un valore universale che riguardano anche i destini della famiglia di Giovanni Maria Angioy (Bono 1751- Parigi 1808), il principale protagonista dei moti antifeudali in Sardegna, che sono la materia del romanzo storico “Le nobili sorelle Angioy” di Adriana Valenti Sabouret (edito dalla casa editrice cagliaritana Arkadia, pagine 308, euro 18) sui mutevoli rapporti tra l’Alter Nos e le tre figlie Speranza, Giuseppa e Maria Angela.

Da tempo l’autrice (nata a Siracusa, laureata in Lingue e Letterature straniere, da molti anni risiede in Francia) esplora il mondo angioiano, non solo la vita pubblica ma anche la sfera privata, con ricerche d’archivio che hanno consentito di fare luce su aspetti significativi della vita del patriota di Bono. A Parigi, dopo aver individuato la chiesa in cui venne celebrato il funerale di Angioy (Saint-Germain-l'Auxerrois) continua a cercare il luogo di sepoltura. In questo percorso storico-letterario c’è anche l’opera “Madame Dupont” (sempre per Arkadia) che precede e dà un senso al nuovo volume di Valenti-Sabouret impegnata a valorizzare anche altre figure del movimento libertario sardo come il giurista e sacerdote lussurgese Michele Obino (del quale ha trovato la tomba nel cimitero parigino di Père-Lachaise) e l’avvocato sassarese Gioacchino Mundula.

Adriana Valenti Sabouret, quali sono i rapporti fra Giovanni Maria Angioy e le figlie sui quali per la prima volta si cerca di fare piena luce?

«Di banale nella loro complessa relazione non c’è nulla. Soprattutto la primogenita, Speranza, soffre per le tensioni fra i genitori. Le tre bambine subiscono, oltre al grave trauma dell’improvvisa morte della mamma, le sofferenze per la vita in convento dove vengono inviate per ricevere un’educazione degna di tre giovani nobildonne e per la lontananza fisica del padre impegnato nella rivolta contro i poteri forti del sistema feudale che opprime la sua Isola. Giovanni Maria Angioy, durante gli anni dell’esilio parigino, mantiene, come può, i rapporti con le figlie e la famiglia oramai decimata. La moglie Annica Belgrano e il fratello Nicolò sono morti. Le figlie vivono in un ambiente conservatore e monarchico. Si tratta di relazioni limitatissime perché Angioy è controllato come nemico del Re, la sua posta intercettata. Nell’ultimo periodo dell’esilio a Parigi, è inoltre condizionato da una malattia via via sempre più invalidante e che lo condurrà alla morte. Vive in uno stato che fu definito da un influente amico francese ‘’vicino all’indigenza’’».

Una storia familiare di sofferenza, lontananza, perdita.

«In questo libro ho cercato di condensare le sofferenze che appesantivano il cuore delle tre figlie. Ho tentato d’immedesimarmi nel destino di tre orfane di madre che speravano di riabbracciare il padre. Venivano considerate le figlie di un brigante senza scrupoli, di un rivoluzionario accostato alle peggiori nefandezze. Un peso eccessivo sulle spalle di tre giovani che sono anche abilmente manipolate da ‘’uomini dabbene’’e insospettabili ex amici dell’Alter nos».

Le sorelle Angioy in quale modo coltivano il ricordo del padre dopo la sua morte?

«In loro prevale un sentimento di malinconia. Una malinconia per un padre che cominciava tutte le sue lettere private chiedendo notizie delle figlie e aggiungendo che il loro benessere era ciò che per lui contava di più. Nel romanzo rivelo un dettaglio storico che dimostra che le figlie di Angioy hanno sempre coltivato il ricordo del padre. Lascio ai lettori la curiosità di scoprirlo».

Quali nuove scoperte con i suoi studi?

«Documenti, appena ritrovati, che riguardano Michele Obino fanno emergere tantissimi dettagli sulla sua vita, come la prova che attendevamo da tempo, ovvero quella che aveva ottenuto la licenza per celebrare messa a Parigi e informazioni sulla sua sepoltura nella capitale francese in cui era presente una croce, che ipotizzo lignea, con un’iscrizione. Anche su Gioacchino Mundula si scoprono nuovi particolari. Si conferma un uomo coraggioso che denuncia le malefatte di diversi funzionari del governo piemontese. In tale prospettiva, non stupisce l’ipotesi di un suo omicidio ad opera di un sicario arrivato a Parigi dalla Sardegna».

RIPRODUZIONE RISERVATA