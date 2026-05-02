Speranza e lotta dalla periferia al mondo 

“Apparirà chiaro come da tempo il mondo possieda il sogno di una cosa della quale non ha che da possedere la coscienza per possederla realmente”. È un frammento delle lettere di Karl Marx ad Arnold Ruge, fondamentali nell’evoluzione del pensiero del filosofo di Treviri che rompe con l’idealismo per abbracciare convintamente il comunismo. Quello scambio epistolare è richiamato nel titolo e nella fitta trama del libro “Anni giovani, il sogno di una cosa” di Mario Medde, già dirigente sindacale di primo piano avendo ricoperto dal 1999 al 2013 il ruolo di segretario generale della Cisl della Sardegna. “Da parte nostra - scrive Marx - dobbiamo portare completamente alla luce del giorno il vecchio mondo e creare positivamente il nuovo mondo. Quanto più a lungo gli eventi lasceranno all’umanità che pensa tempo per riflettere e all’umanità che soffre tempo per unirsi, tanto più perfetto verrà al mondo il frutto che il presente porta in grembo”.

Idee e lotte

Il volume, pubblicato da Taphros, è lo specchio di un percorso di formazione. La storia personale si innesta nell’ampio quadro di una Sardegna che muta profondamente nei tumultuosi anni Sessanta del secolo scorso. “Anni giovani. Il sogno di una cosa” racconta di un gruppo di giovani e del loro impegno all’interno di una comunità rurale e agropastorale in un contesto storico caratterizzato dall’attuazione del primo piano di Rinascita, dall’avvio della industrializzazione della Sardegna centrale, dalle lotte studentesche, dalla presenza di leader carismatici della politica sarda e nazionale. Il punto di partenza è Norbello, il paese in cui Mario Medde è nato. Un luogo del cuore, ma anche uno spazio fisico in cui si sviluppano idee ed esperienze nel solco di quello che scrive Italo Calvino sul personaggio del racconto “La luna e i falò”: “Ciò che egli cerca non è soltanto il ricordo o il reinserimento in una società o la rivincita sulla miseria della sua giovinezza; cerca il perché un paese è un paese, il segreto che lega luoghi e nomi e generazioni”. Quel personaggio, continua Calvino, “si è fatto uomo emigrando negli Stati Uniti, dove il presente ha meno radici, dove ognuno è di passaggio e non ha da rendere conto del suo nome. Ora, tornato al mondo immobile delle sue campagne, vuole conoscere l’ultima sostanza di quelle immagini che sono l’unica realtà di sé stesso”.

La scuola

Mario Medde, di formazione cattolica, legge i testi di Luigi Pintor, Rossana Rossanda, Pier Paolo Pasolini, Cesare Pavese. Prima dell’esperienza sindacale, l’impegno a sinistra anche in Democrazia Proletaria negli anni della protesta, della lotta e delle rivendicazioni rilanciate nelle piazze. Con gli studi al liceo classico De Castro a Oristano amplia gli orizzonti. La formazione è essenziale per rafforzare senso di identità e conoscere meglio le dinamiche della realtà circostante. Ecco Antonio Gramsci: “Istruitevi, perché avremo bisogno di tutta la nostra intelligenza".

Il messaggio

L’autore cresce in un paese vivo con legami comunitari forti: un clima di vivace confronto ideale e di slanci culturali. Con spirito ottimista, attraverso questo libro, ci dice che le radici sono importanti e vanno coltivate e che i piccoli borghi devono continuare a vivere, restando connessi con il mondo, attraverso la cultura e la formazione dei loro giovani. Non bisogna abbandonarsi alla rassegnazione, ma trovare nella propria identità, da riscoprire ogni giorno, la forza per affrontare il futuro. “In quegli anni – ricorda Mario Medde - anche noi avevamo il sogno di una cosa. Il figlio del carabiniere, i figli del pastore, del muratore, dell’operaio, dell’impiegato pubblico. Nessuno di noi conosceva ancora la lettera di Carlo Marx ad Arnold Ruge, filosofo e pubblicista tedesco, ma coltivavamo però tutti la speranza di un futuro migliore e un’idea di positivo cambiamento, e la politica la si leggeva come un qualcosa che poteva garantire maggiori opportunità di giustizia sociale e di libertà”.

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