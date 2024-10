Spèra miglior Vermentino d’Italia 

Dopo Maìa, Spèra. Resta alla cantina Siddùra il titolo di “Miglior Vermentino d’Italia”. La conferma dell’ambito riconoscimento è arrivato al concorso Nazionale “Premio Vermentino”, Diano Castello, in Liguria, dove Spèra ha superato la concorrenza delle altre 145 etichette in gara, in rappresentanza di 94 cantine provenienti da sette regioni italiane. «Vermentino vuol dire Sardegna. È il vitigno che immediatamente riconduce alla nostra Regione», spiega Mattia Piludu, direttore generale di Siddùra. «La Gallura, grazie alla Docg, rappresenta il fiore all’occhiello della produzione isolana». «Questo prestigioso riconoscimento», evidenzia Massimiliano Farci, direttore commerciale della Cantina, «conferma la bontà del progetto Siddùra». Per l’enologo Dino Dini, «le caratteristiche olfattive di Spèra sono direttamente influenzate dalla varietà delle uve impiegate». La giuria dell’edizione 2024 del Premio Vermentino è stata presieduta da Paolo Massobrio, giornalista ed enogastronomo: «Questa iniziativa, destinata ai migliori Vermentino d’Italia, cresce in linea diretta con l’attenzione che il mondo della produzione sta avendo per questo vitigno».

RIPRODUZIONE RISERVATA