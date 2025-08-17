Spenti i semafori intelligenti: meglio i vigili 

Semafori “intelligenti” ma non troppo. E allora sul ponte di San Pietro – crocevia fondamentale per raggiungere le spiagge di Costa Rei e Villasimius – meglio combattere le lunghe file di auto alla vecchia maniera: con la paletta dei vigili urbani. Se ne è accorto la scorsa settimana il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, dopo aver attivato, appunto, i semafori intelligenti. «Purtroppo – spiega – si stavano formando code anche di 40 minuti, soprattutto la sera con il traffico di rientro dalle spiagge verso Cagliari. Pur trattandosi di una strada provinciale abbiamo deciso di sospendere il funzionamento del semaforo che stava causando file interminabili e tempi di percorrenza del tutto insostenibili».

A Ferragosto

Non si poteva, però, restare senza semaforo: «Anziché ricorrere alla tecnologia – aggiunge Murgioni – siamo ritornati a un qualcosa di più umano e affidabile, e cioè un vigile a dirigere il traffico». Il comandante della polizia locale Domenico De Luce, su richiesta del primo cittadino, ha così organizzato un presidio fisso nelle ore di punta, e cioè al mattino fra le 10 e le 12 e poi la sera intorno alle 19 «con l’auspicio che la situazione rientri nella normalità». Anche se «è ormai evidente che la vera soluzione – chiarisce il primo cittadino - passa attraverso un intervento strutturale, e cioè il rifacimento del ponte, da pochi mesi di competenza della Città Metropolitana di Cagliari. Mi auguro che l’ente preposto dia la giusta priorità a quest’opera e che i lavori possano essere avviati e conclusi prima dell’inizio della prossima stagione turistica».

I lavori

Il progetto, d’altronde, è bello che pronto. I soldi pure: un milione e ottocentomila euro. Il nuovo viadotto sarà realizzato di fianco a quello vecchio (che è largo meno di cinque metri). Subito dopo ci saranno delle rotatorie che consentiranno di proseguire per le spiagge di Castiadas e Costa Rei o per Villasimius. Il vecchio ponte invece sarà percorribile solo a piedi o in bicicletta mentre tutta l’area prospiciente sarà trasformata in una grande isola pedonale.

Mancherebbe ancora la valutazione di impatto ambientale. Le tempistiche, inoltre, potrebbero allungarsi a causa del passaggio di competenze dalla ex Provincia del Sud Sardegna alla Città Metropolitana.

L’ex Provincia

«Nei giorni scorsi - conclude Murgioni – ho avuto modo di interloquire con i responsabili della Città Metropolitana, mi sembra stiano agendo in maniera celere. Oltre all’intervento sul ponte ho chiesto la messa in sicurezza delle Provinciali 18 e 19, purtroppo piene di buche e avvallamenti. Sono strade turistiche, che conducono a Cala Pira e a Costa Rei. Non possiamo lasciarle ancora in queste condizioni».

Nel frattempo la stessa amministrazione comunale di Castiadas ha tracciato la segnaletica orizzontale persino nelle strade non di sua competenza «perché il rischio per i pendolari era troppo alto». Resta da capire che fine faranno i semafori intelligenti: probabilmente continueranno a lampeggiare d’arancio, accompagnati - in caso di necessità - dal buon vigile urbano.

