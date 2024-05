«Spendiamo bene l’imposta di soggiorno» 

Maggiore attenzione all’impiego dell’imposta di soggiorno, più cura per il decoro urbano e l’organizzazione di eventi fortemente identitari. Sono alcune delle richieste che il Consorzio Turistico Riviera del Corallo ha presentato ai due candidati sindaci Raimondo Cacciotto e Marco Tedde. «L’incontro è stato organizzato per discutere alcuni temi cruciali per gli associati, con particolare attenzione alla gestione della tassa di soggiorno, una risorsa fondamentale per la città», spiega la presidente Bianca Bradi. Un balzello che di recente è stato pure raddoppiato e che dovrebbe essere utilizzato per finanziare interventi in materia di turismo, «come la promozione dell’arte e della cultura, - prosegue Bradi - la manutenzione e il decoro della città, la creazione di un portale unico, l’istituzione della Destination Management Organization Alghero, la promozione del sistema agroalimentare locale e l’organizzazione di uno o due eventi fortemente identitari».

«Più collaborazione»

Gli imprenditori dell’accoglienza hanno riferito ai due aspiranti primi cittadini che finora le finalità dell’imposta di soggiorno sono state disattese. «Abbiamo sottolineato la necessità di una rinnovata collaborazione con la futura Amministrazione comunale, mirata al potenziamento e al rilancio del settore turistico di Alghero», incalza la presidente del Consorzio: «Durante gli incontri, Raimondo Cacciotto e Marco Tedde hanno manifestato grande interesse e entusiasmo per le proposte del Consorzio».

Gli impegni

Il candidato sindaco Marco Tedde ha mostrato particolare interesse per la creazione di un evento periodico fortemente identitario che rispecchi Alghero, le sue tradizioni e vocazioni attraverso il coinvolgimento dei settori dell’economia e della cultura con un forte richiamo internazionale», riferiscono dal Consorzio Turistico Riviera del Corallo. «Il candidato sindaco Raimondo Cacciotto, già a livello di bilancio di previsione, si è impegnato ad assegnare al gettito generato dalla tassa di soggiorno una destinazione chiara ed inequivocabile a favore del finanziamento di interventi concreti a favore del turismo. Ambedue i candidati, al fine di garantire la massima trasparenza, si adopereranno affinché gli impegni assunti vengano pubblicati sul sito istituzionale del Comune impegnandosi a coinvolgere gli operatori alberghieri e tutti i portatori di interesse nei processi decisionali che riguardano la destinazione della tassa di soggiorno».

