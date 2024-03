Spende un euro e vince un milione  

Maxi vincita da 1 milione di euro a San Teodoro, dove il fortunato giocatore potrebbe aver sbancato il 10 e Lotto puntando solo 1 euro. Il colpaccio è stato fatto presso la ricevitoria tabacchi Le Mimose, di Renato Sedda, un locale alle porte del paese lungo la Statale 125, dove ieri mattina è arrivata la telefonata di Lottomatica che annunciava il colpo grosso. Come divulgato da una nota di Agipronews, si tratta della seconda vincita più alta del 2024, grazie a un 10 ottenuto in un'estrazione frequente. I numeri centrati sono 3-11-15-21-35-46-63-65-72-90 e la puntata è stata fatta giovedì. Si tratta delle uniche certezze sulla fortunata schedina del 10 e Lotto, mentre del vincitore nessuno sa nulla.

Il gestore

«Ci hanno chiamato questa mattina da Lottomatica per informarci della vincita – ha spiegato ieri Francesco Carboni, dipendente della tabaccheria – ma non è possibile risalire al nome del vincitore perché la giocata è anonima. A noi non può che fare molto piacere e spero davvero che si tratti di una persona di San Teodoro, di qualcuno che ne abbia bisogno e che magari decida anche di fare del bene». Nel centro gallurese ieri non si parlava d’altro e sotto il bel sole che sta anticipando la primavera, tra le vie del centro costiero e sui social tutti si chiedevano chi fosse il neo milionario e quanti soldi avesse puntato per tentare la fortuna.

Pochi spiccioli

Come previsto dal sistema del gettonatissimo concorso 10 e Lotto, la vincita potrebbe essere scaturita anche da una giocata da 1 euro, anche se al Tabacchi Le Mimose spiegano che la giocata più frequente in questo gioco è di 3 euro “con oro e doppio oro”. La scelta della dea bendata di baciare un giocatore proprio nel centro gallurese piace anche ai clienti della ricevitoria. «Da giocatore sono molto felice per chi ha vinto, è una bella notizia perché ti da un senso di realtà sulle vincite – spiega un cliente abituale – inoltre questo è un posto fortunato e qui si vince spesso».

Baciati dalla fortuna

L’11 febbraio scorso, sempre alla ricevitoria Le Mimose, erano stati vinti 10 mila euro. Acqua fresca per il neo milionario teodorino che dall’inizio di quest’anno, ha realizzato la terza vincita in Italia dopo i 2,5 milioni vinti a Savona a fine febbraio, mentre il milione era stato centrato a Carate Brianza ai primi di gennaio. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 23,9 milioni di euro, per un totale di 834 milioni da inizio anno.

