Speleosub salvato dal Soccorso alpino 

Uno speleosub di Trieste, 35 anni, è stato ricoverato ieri all’ospedale di Nuoro con un principio di ipotermia, dopo essere stato tratto in salvo dagli uomini del Soccorso alpino. Lo hanno raggiunto nella grotta del Bue Marino a Cala Gonone, dopo l’allarme lanciato dai compagni di esplorazione . L’Sos scatta alle 12 nella centrale della capitaneria di porto di Olbia e al 112. I compagni di esplorazione in un tratto con passaggi in acqua e in asciutto sono riusciti a portare l’uomo in una zona sicura. Sul posto una squadra del Soccorso alpino, giunta con un elicottero dell’Aeronautica militare di Decimomannu. ( f. le .)

