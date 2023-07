Speleologa in salvo dopo tre giorni 

Milano. È stata portata fuori dalla grotta dagli operatori del Soccorso alpino la speleologa di 31 anni che domenica pomeriggio si era infortunata a 150 metri di profondità in una grotta a Fonteno, in provincia di Bergamo. La donna, in buone condizioni fisiche generali anche se ferita a una gamba, è stata subito trasportata in ospedale in elicottero.

La speleologa, Ottavia Piana, è socia del gruppo Speleo Cai di Lovere, e istruttrice durante le esplorazioni in grotta sottoterra. Era già entrata diverse volte nell'Abisso Bueno Fonteno dove è rimasta bloccata a causa di un infortunio ad una gamba. Le operazioni per riportare in superficie la speleologa dalla grotta si sono rivelate complesse. La donna è stata affiancata costantemente dal personale del Soccorso alpino, in stretto e continuo contatto con medico e infermiere. La scorsa notte ha piovuto, anche all'interno della grotta, e questo ha reso ancora più difficili le operazioni, già delicate per il poco spazio, per far passare la barella, necessaria per trasportare la 31enne.

Due ore e mezza

Il punto dove l'altro ieri Ottavia Piana si trovava con altri speleologi è a circa due ore e mezza dall'ingresso della grotta, anche se il trasporto in barella ha complicato la situazione e allungato notevolmente i tempi. La grotta in questione è parte di un reticolo di origine carsica: di fatto un labirinto di grotte, il cui intero tracciato è ancora da mappare completamente. Nel sottosuolo ci sono grandi fonti idriche e l'acqua è presente in maniera consistente.

Ostacoli

Le piogge hanno ostacolato ulteriormente il lavoro dei soccorritori. La IX Delegazione speleologica del Cnsas lombardo è stata attivata l'altro ieri sera per le operazioni di soccorso e a supporto sono intervenute le delegazioni di Veneto e Trentino e i tecnici di Piemonte ed Emilia Romagna. «Grazie a tutti e complimenti all'intera squadra dei soccorritori. Quarantotto ore di lavoro in condizioni davvero complesse». Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha commentato l'operazione di salvataggio della giovane. Il governatore ha inoltre evidenziato quanto «importante siano stati gli interventi di esperti di soccorso alpino e speleologico».

