Spegnete i vostri telefonini Questo è il “Sanga Book Fest” 

Dal 25 al 27 settembre arriva nel Medio Campidano il “Sanga Book Fest”, il Festival letterario di San Gavino Monreale: tre giornate di libri, musica, incontri e performance, precedute dalle anteprime in programma da oggi, dedicate al rapporto tra cinema e letteratura.

Con la direzione artistica di Nicola Muscas, il festival sarà ospitato principalmente nella corte di Casa Mereu, con appuntamenti anche nella via dei murales e al Mercato Civico. «La prima regola del “Sanga Book Fest” è stare bene insieme, uscire dai telefoni e ritrovarsi in piazza per ascoltare buone storie e bella musica», ci racconta Nicola Muscas. «Abbiamo immaginato una festa gratuita e popolare, aperta a lettrici e lettori di tutte le età, nella quale la leggerezza diventi uno strumento per raccontare anche le complessità del presente». Sottolinea il sindaco di San Gavino Monreale Stefano Altea: «C’è molto entusiasmo e curiosità per un'edizione che si rivela ricca di novità e interesse sia per la qualità degli autori coinvolti che per un format nuovo e accattivante». Aggiunge l’assessore alla Cultura Riccardo Pinna: «Siamo entusiasti dell’ottava edizione del Festival Letterario di San Gavino Monreale, ci siamo arrivati tanto lavoro di progettazione, confronto e scambio per costruire un evento ricco e coinvolgente». La musica sarà il filo conduttore dell’edizione 2026, accompagnando gli incontri e trasformando il festival in uno spazio di dialogo tra letteratura, canzone d’autore, racconti intimi, performance e la memoria delle grandi storie del passato. Tra gli ospiti, in ordine sparso: Serra Yilmaz (domenica 27), Dente (venerdì 25), Davide Toffolo (sabato 26), Valucre e Bobbi Marcs (domenica 27).

Prima del festival ci sarà un prologo. Oggi si comincia con “Storia di un riscatto” di Stefano Odoardi che racconta la drammatica vicenda del sequestro Vinci. Ad accompagnare la proiezione sarà proprio Giuseppe Vinci, insieme a Giovanni Seu, autore di Lombardini, il giudice sceriffo, che tratteggia l’incredibile e controversa parabola del magistrato che lottò contro l’Anonima. Modera il giornalista Vito Biolchini.

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