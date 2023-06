Spegne 101 candeline 

Grande festa a Terralba per Gina Serra che pochi giorni fa ha festeggiato i suoi 101 anni. La nonnina, sempre sorridente, nel suo salone di casa ha ricevuto anche la visita e gli auguri degli amministratori comunali. «È stato un onore e un vero piacere partecipare al suo compleanno - ha commentato il sindaco, Sandro Pili - Con le assessore Rosella Orrù e Maura Mura abbiamo raggiunto la casa della centenaria per portare gli auguri da parte di tutta l'amministrazione». Gina Serra ha festeggiato con le sue 5 figlie ma non sono mancati gli auguri dei 15 nipoti, 22 pronipoti e 2 trisnipoti. ( s. p. )

