Speedy sport, nuovo mezzo  di trasporto 

Nuovo mezzo di trasporto per i ragazzi diversamente abili della Speedy Sport di Dorgali, che potranno usufruire di un pulmino attrezzato per le loro esigenze. Il traguardo, inquadrato nel progetto “Mobilità garantita” partito l’11 febbraio, è stato raggiunto in due mesi di raccolta fondi, grazie a Pmg Italia e al generoso contributo di imprese e cittadini. Capofila dell’iniziativa il Comune, in particolare l’assessore ai Servizi sociali Bernardo Carotti, che si è speso in prima persona per agevolare l’iniziativa. Obiettivo comune promuovere l’integrazione sociale e la mobilità dei ragazzi che potranno così spostarsi agevolmente. Presente al taglio del nastro l’intera Giunta comunale, insieme alla presidente della Speedy Sport Francesca Lovicu che ha ricevuto le chiavi del nuovo mezzo di trasporto con la benedizione del parroco don Gianfranco Nieddu.

