Spedizioni punitive e rapina: tre arresti 

Con la scusa di chiedere una sigaretta si avvicinavano alle vittime, per poi far scattare un pestaggio, utilizzando anche un manganello allungabile, finalizzato anche a porta via oggetti preziosi come una collanina. La notte di folle violenza di un gruppo di almeno dieci ragazzi risale allo scorso marzo, tra l’8 e 9 marzo, alla Marina e ha avuto come conseguenze anche la devastazione di un locale: ieri mattina, al termine delle indagini della Squadra Mobile, in tre sono stati arrestati dai poliziotti come disposto dall’ordinanza della giudice Elisabetta Patrito, su richiesta della pm Ginevra Grilletti. Gabriele Congera, 18 anni di Selargius, è stato accompagnato in carcere mentre i due complici, i cagliaritani Riccardo Orrù (19) e Andrea Cabras (18) sono finiti ai domiciliari. Tre i minorenni identificati e denunciati. Decisive per l’inchiesta le immagini di alcuni impianti di video sorveglianza e il riconoscimento dei presunti responsabili dell’azione violenta fatto da dei testimoni.

Interrogatorio

Nel provvedimento, la gip definisce le azioni come finalizzate a compiere vere e proprie spedizioni punitive e atti di violenza gratuita. A carico di Congera, considerato il “trascinatore” del gruppo, è scattata la custodia cautelare in carcere anche perché sarebbe rimasto coinvolto anche in un recente pestaggio nel lungomare Poetto: oggi, difeso dagli avvocati Francesco Angioni e Giovanni Pala, verrà interrogato per la convalida e potrà eventualmente fornire la sua versione su quanto accaduto. Orrù e Cabras (assistiti dai legali Federico Chessa e Riccardo Floris) avrebbero fatto parte del “branco” per innescare «pretestuosi litigi e violenti pestaggio» secondo modalità che rievocano «il film Arancia Meccanica». Domani verranno ascoltati dalla gip.

Le telecamere

Nella notte tra l’8 e il 9, come ricostruito dagli investigatori della Mobile coordinati dal dirigente Davide Carboni, in collaborazione con gli agenti delle volanti intervenuti per prima, un ragazzo è stato brutalmente pestato con calci, pugni ma anche con il lancio di bottiglie di vetro e con il manganello, in piazza Sant’Eulalia da un gruppo, fino a portargli via la collanina in oro. Il branco, sempre secondo le indagini, avrebbe poi aggredito due ragazzi in un pub, poi danneggiato, in via Barcellona. I tre feriti erano poi finiti in ospedale. I video di alcune telecamere presenti nella zona e il riconoscimento fatto dai testimoni ha permesso di identificare i tre maggiorenni destinatari di ordinanza di custodia cautelare, con le accuse di rapina e lesioni, e altri tre minorenni denunciati.

RIPRODUZIONE RISERVATA