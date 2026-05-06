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Marrubiu.
07 maggio 2026 alle 00:35

Spedizione punitiva, quattro nei guai 

Irruzione in una casa per recuperare un familiare che si era allontanato 

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Volevano riportalo a casa ad ogni costo, anche contro la sua volontà. Così quattro amici hanno organizzato una vera spedizione per andare a riprendere il fratello di uno di loro che, dopo alcuni dissapori in famiglia, si era rifugiato a casa di un conoscente. La missione però ha avuto un finale imprevisto per quattro marrubiesi: Stefano Polo, 50 anni disoccupato, Manolo Pala (47) operaio, Antonio Massa (42) manutentore e Nicol Meloni (39) artigiano sono stati arrestati dai carabinieri. Devono rispondere di minaccia aggravata, violazione di domicilio e porto abusivo di armi e oggetti pericolosi.

L’irruzione

La storia è iniziata nei giorni scorsi: dopo una lite in famiglia, un giovane aveva deciso di allontanarsi dalla sua casa e chiedere ospitalità a un conoscente. Secondo la ricostruzione degli investigatori Stefano Polo non avrebbe accettato questa situazione e così, con la collaborazione di alcuni amici, ha organizzato un piano per andare dal fratello e convincerlo a tornare a casa o addirittura riportarlo in famiglia anche senza il suo consenso. E così lunedì sera i quattro amici si sono presentati in via Trento e hanno cercato di fare irruzione nell’abitazione. Hanno sfondato la porta d’ingresso, poi è stato un crescendo di tensione e urla, sono volate parole grosse e ci sarebbe stato anche un parapiglia. Una confusione generale fino a quando non è scattato l’allarme con una chiamata al 112, numero unico di emergenza.

Il blitz

In pochi minuti nel centro di Marrubiu, a pochi passi dalla sede del Municipio, sono intervenute le pattuglie dei carabinieri della stazione e della sezione Radiomobile della Compagnia di Oristano. I militari hanno cercato di calmare gli animi e riportare un po’ d’ordine in una situazione estremamente caotica. E soprattutto hanno bloccato il gruppo di amici prima che la situazione potesse degenerare. I quattro infatti non si erano presentati in via Trento a mani nude: come emerso dai controlli e dalle perquisizioni personali, il gruppo aveva un coltello a serramanico, una scacciacani e diverse cartucce. Da qui l’arresto per le minacce aggravate, il porto di armi e la violazione di domicilio.

In Aula
Ieri mattina Stefano Polo, 50 anni, Manolo Pala (47), Antonio Massa (42) e Nicol Meloni (assistiti dall’avvocata Cecilia Fà) sono comparsi davanti al giudice e al pubblico ministero Valerio Bagattini per il processo per direttissima. L’avvocata ha chiesto termini a difesa e l’attenuazione della misura cautelare degli arresti domiciliari; la giudice Chiara Lai ha disposto l’obbligo di firma mentre l’udienza è stata rinviata al 22 maggio.

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