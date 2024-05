Spedizione punitiva, indagati in quattro 

I carabinieri hanno identificato tutti e quattro le persone riprese dalle telecamere di un bed and breakfast, sospettate di aver partecipato al violentissimo pestaggio che, martedì scorso, ha fatto finire all’ospedale Brotzu un giovane, operato d’urgenza per l’asportazione della milza. Tutti e quattro sono stati convocati in caserma e denunciati a piede libero per lesioni, ma l’imputazione definitiva sarà formulata dal pubblico ministero solo una volta letti gli atti.

Gli indagati

A finire nel mirino dei militari della stazione di Villasimius sono Paolino Frau e Diego Boi, titolare di un autolavaggio, oltre ai due fratelli Cesare e Angelo Frau. Sono difesi dagli avvocati Antonio Incerpi, Herika Dessì, Alberto Filippini e Antonio Nicolini. Nonostante siano tutti e quattro formalmente indagati è quantomeno prematuro ipotizzare che tutti abbiano preso parte al presunto pestaggio. La telecamere prese in visione dai carabinieri li avrebbe ripresi mentre arrivavano nel luogo dell’aggressione, ma alcuni in tempi diversi. Non è escluso, dunque, che alla fine solo qualcuno di loro possa essere ritenuto direttamente responsabile del ferimento del giovane, finito in ospedale in gravi condizioni, e gli altri prosciolti da tutte le accuse se ritenuti estranei.

Il movente

I carabinieri - coordinati dal pubblico ministero di turno, il sostituto procuratore Emanuele Secci - dovranno fare luce anche sul presunto movente. Sembra che la vittima sia stata sospettata di aver scassinato dei distributori automatici in un autolavaggio, sotto l’occhio delle telecamere. Il responsabile dell’impianto sarebbe andato con gli altri per un chiarimento (o per vendetta?) e così sarebbe scattata l’aggressione. Il ferito, però, non è andato a farsi curare. L’avrebbero soccorso l’indomani i militari che erano andati a casa sua per notificargli un atto. Notato il suo malessere, gli investigatori hanno chiamato l’ambulanza: è stato portato in codice rosso prima all’ospedale San Marcellino di Muravera e poi in elisoccorso al Brotzu, dov’è stato operato alla milza nel reparto di Chirurgia. Le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita.

