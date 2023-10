Spedizione punitiva, Gallus in carcere 

È stato arrestato dai carabinieri su ordine di esecuzione della pena, diventata definitiva, dopo che anche il ricorso per Cassazione era stato respinto. Giacomo Gallus, 41 anni, è stato rintracciato a Masainas, dove vive, dai militari della Stazione di Giba e trasferito nel carcere di Uta, dove dovrà scontare la pena rimanente di 5 anni, 6 mesi e 18 giorni per il tentato omicidio del coetaneo Alessandro Stera.

La vicenda giudiziaria

La condanna definitiva arriva a sedici anni dai fatti, avvenuti a Piscinas nel 2007. All’imputato, all’epoca 27enne, era contestato di aver preso parte ad una spedizione punitiva assieme ad altri due giovani. Stando alla ricostruzione degli inquirenti, alle 5 del mattino, con altri due complici sarebbero arrivati davanti alla casa della famiglia Stera armati di coltello e roncole e avrebbero bussato cercando Andrea, col quale qualche ora prima uno di loro aveva avuto un diverbio in un bar di Porto Pino. Invece aveva aperto Alessandro, raggiunto da un fendente alla gola. In casa era scoppiato il finimondo ed erano rimasti feriti lo stesso Andrea, il padre e, più lievemente, la madre e il fratellino. Tutti erano finiti all'ospedale Sirai di Carbonia, con prognosi differenti. La Procura aveva così contestato il tentato omicidio.

La condanna definitiva

In primo grado Giacomo era stato condannato a 8 anni, mentre i presunti complici avevano avuto 6 e 5 anni di reclusione. La Corte d’appello, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Sanna, aveva annullato tutto e il processo era dovuto ricominciare dall’inizio. Prima del secondo dibattimento d’appello, l’imputato aveva rifiutato l’accordo di pena proposto dalla Procura Generale che, chiedendo di essere processato perché rivendicava l’attenuante della provocazione. Patteggiando in appello, con il presofferto (il carcere già fatto durante la fase cautelare), l’imputato avrebbe potuto accedere a pene alternative. I giudici, però, non hanno accolto la sua tesi, riducendo la pena a sei anni. A metà settembre la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, facendo dunque diventare definitiva la pena. Da qui l’ordine di esecuzione emesso dalla Procura ai carabinieri che, dopo accurate ricerche, hanno rintracciato e tratto in arresto Gallus, portandolo in cella a Uta

