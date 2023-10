Spedizione punitiva, condannati 

In tre, durante una spedizione punitiva, avevano pestato un 15 enne di San Teodoro e poi lo avevano buttato giù dal Ponte di Ferro. Un’aggressione che aveva rischiato di finire nel peggiore di modi. Ora per due dei tre ragazzi autori di quel gesto, nel frattempo diventati maggiorenni, Matteo Sanna e Stefano Tuvoni, arriva la conferma della condanna a 4 anni per tentato omicidio. L’episodio si verificò due anni fa a Siniscola.

La condanna

I ragazzi (difesi dalle avvocate Vanna Serra e Luisella Pirisi) sono stati giudicati colpevoli anche dalla Corte d’appello del tribunale dei minori di Sassari, che ha confermato la condanna a quattro anni inflitta dello stesso tribunale turritano l’anno scorso, mentre la posizione del terzo minore (difeso da Gianluca Sannio) era stata stralciata: aveva seguito un percorso di messa alla prova, dimostrando in questi anni di aver intrapreso una strada di legalità.

Sanna invece, solo pochi giorni fa, insieme alla sua fidanzata, Erica Porcu, è stato individuato come autore del raid vandalico in pieno centro dove sono state danneggiate diverse automobili con carrozzeria ammaccate, vetri infranti, specchietti rotti tra via Gramsci, via Manzoni e via Lamarmora.

Ragazzo terribile

Lo stesso Sanna e Tuvoni erano stati ammessi ad un percorso riabilitativo, come accade nel processo minorile, ma ad entrambi gli fu revocato dopo diversi episodi, il più grave quello che accadde nel settembre del 2021, quando a Nuoro, ancora minorenni avevano rapinato un uomo del suo borsello e scapparono.

Il tentato omicidio

La “spedizione punitiva” composta dai tre, quale ritorsione nei confronti del 15enne “reo” di aver incontrato una giovane del paese, era iniziata con un pestaggio. Dopo aver avvicinato la vittima, i tre ragazzini avrebbero anche tentato di strangolarlo quello che consideravano il rivale d'amore, per poi colpirlo con una pietra al viso, spingendolo infine oltre la paratia di protezione del Ponte di Ferro. La vittima cadde facendo un volo di circa tre metri e che avrebbe potuto avere delle conseguenze assai più gravi, se non fosse per la presenza di alcuni cespugli sui qual era atterrato. Subito soccorso dal 118 e portato al San Francesco di Nuoro, il giovanissimo era stato sottoposto ad accurati controlli.

